Жители Скандинавского полуострова очень бережно относятся к природным красотам окружающей среды. Именно поэтому внешний вид своих домов, они стараются обустроить таким образом, чтобы он гармонично сочетался со всеми близлежащими горными равнинами и местной растительностью.

В регионе даже проводятся конкурсы на лучшее озеленение крыши. Главными организаторами и членами жюри такого значимого мероприятия, выступает ассоциация зеленых крыш.

Помимо невероятно красивого внешнего украшения, благодаря которому зеленые крыши пользуются всемирной популярностью, их формирование включает в себя и другие немаловажные преимущества.

Во-первых, крыша, богатая природной растительностью, отлично впитывает влагу, которая наблюдается после проливных дождей. Во-вторых, толстый слой травы и почвы служит отличным утеплителем, помогающий сэкономить расходы на отопление в зимнее время года. И это лишь самая малая часть преимущественных сторон из всех существующих.

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