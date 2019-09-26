В наши дни прославиться в социальных сетях может что угодно. На сей раз вирусным стал обед, который получила в столовой школьница Мэрин Холлер, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Правда, если вы думаете, что еда прославилась благодаря своей щедрости и изобилию, то всё получилось как раз наоборот. Ученица средней школы Миннесоты (США) опубликовала фотографию, на которой видно поднос с горсточкой морковки, соусом маринара и булочкой для хот-догов, покрытой расплавленным и застывшим сыром.

Пользователей интернета возмутила такая скромность, и все недоумевают, где молодым людям брать силы и энергию, если их кормят столь убого. Правда, школьная администрация не стала отмалчиваться. Они заявили, что странное блюдо было приготовлено в качестве эксперимента, и еда эта уж точно не стала хитом дня, так что больше она в меню не появится.

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