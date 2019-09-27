Ученые Университета Макгилла в Канаде выяснили, что пластиковые чайные пакетики при нагревании до 95 градусов Цельсия выпускают миллиарды пластиковых частиц в одну чашку. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи извлекли содержимое из чайных пакетиков четырех брендов и тщательно их промыли, чтобы исключить загрязнение воды тем, что было в самом чае. Пакетики погружали в нагретую воду объемом 10 миллилитров на пять минут. После этого вода сливалась в отдельную стеклянную тару и анализировалась с помощью Фурье-спектроскопии.

Оказалось, что под воздействием горячей воды пакетики разрушались, высвобождая 11,6 миллиарда микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).

Специалисты также поместили водяных блох Daphnia magna в 50-, 5- и 0,5-процентные растворы воды, в которую были погружены пакетики. В членистоногих были найдены частицы пластика, аналогичные тем, что наблюдались в изначальных фильтратах. Однако до сих пор неизвестно, какой потенциальный вред они могут оказать организму человека.

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