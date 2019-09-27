А вы знали, что простой ужин из вареной картошки может обернуться трагическими последствиями? Особенно если дополнить его домашней консервацией или помидорами... В общем, все как мы любим!

Day.Az со ссылкой на Рамблер ниже расскажет, почему любимые и привычные нам продукты нужно употреблять с умом.

Грибы

Все знают, что нельзя есть мухоморы и бледные поганки. Но, оказывается, даже обычные подберезовики или шампиньоны могут быть опасными, если употреблять их неправильно. Дело в том, что грибы имеют свойство накапливать токсичные вещества. И чем старше гриб, тем больше таких веществ успевает в нем скопиться.

Именно поэтому крайне не рекомендуется готовить перезревшие грибы, которые уже начали разваливаться. Продукты разложения белков очень опасны для здоровья и могут вызывать отравление. Конечно, от одного такого грибочка ничего не будет, но если есть их в достаточном количестве и на постоянной основе, риск очень велик.

Кроме того, опытные грибники знают, что существуют условно-съедобные грибы, которые требуют особой обработки. Например, чернушки и волнушки нужно предварительно замачивать и вываривать, несколько раз сменив воду.

Красная фасоль

Не зря безобидная на первый взгляд фасоль варится настолько долго. Дело в том, что в ней содержится большое количество фитогемоглютинина. Это опасное вещество делает мембраны клеток уязвимыми перед другими токсинами.

Избавиться от фитогемоглютинина можно при помощи предварительного замачивания (около 7-9 часов) и длительной варки фасоли. К слову, воду, в которой вы замачивали фасоль, обязательно нужно сливать, и варить ее в свежей чистой воде.

Помидоры

В томатах содержится натуральный пестицид соланин, который необходим для борьбы растения с грибком или плесенью. Но вот для человека это вещество опасно, так как может вызывать тошноту, рвоту и даже галлюцинации.

К счастью, нужно бояться только зеленых помидоров! Когда плод дозревает, количество соланина в нем снижается до допустимого уровня.

А вот тем, кто любит делать поджарку из зеленых томатов, нужно задуматься: стоит ли интересный вкус того, чтобы идти на подобный риск? Лучше подождать, когда плод начнет приобретать молочный оттенок - на этом этапе он будет безопаснее.

Картофель

В картофеле присутствует то же опасное вещество, что и в томатах, но в гораздо большем количестве. И наткнуться на него можно даже в, казалось бы, дозревшей картошке со слегка зеленоватыми краями... Запомните, если вы видите картошку такого цвета, немедленно выбрасывайте ее. Готовить что-то из нее строго запрещено!

Но опасен картофель не только поэтому. Оказывается, человек запросто может отравиться парами углекислого газа, исходящими от испортившихся клубней. Обычно это происходит, когда картошка хранится в больших количествах в закрытых помещениях.

Домашние консервы

Если вы любите закатывать на зиму перец или грибочки, знайте: это чревато серьезными последствиями. Вместе с грибами (и не только) в банку попадают споры бактерий, которые вырабатывают ботулотоксин. Это вещество способно вызывать опасное заболевание, поражающее нервную систему - ботулизм.

Вырабатывается этот токсин в тепле и в условиях отсутствия кислорода, а значит, слегка нагревшаяся баночка с солениями станет для него отличным "домом". Защитить от размножения бактерий может кислая среда, поэтому при консервации лучше всего использовать уксус.

Кешью

Кешью - любимый орешек большинства фитоняшек. И это можно понять, так как он очень полезен. Но только если речь не идет о сырых орешках... В них содержится органический токсин урушиол, способный вызывать аллергическую реакцию на коже.

Спешим вас успокоить! Якобы сырые кешью, которые можно увидеть в супермаркетах, на самом деле обработаны специальным способом, поэтому бояться токсинов не стоит. Но вот, если когда-то вы вдруг захотите полакомиться по-настоящему сырым кешью, подумайте, стоит ли рисковать ради нового вкуса?

Устрицы

Хоть устрицы и не такой распространенный продукт, как картофель или помидоры, узнать об их опасных свойствах не помешает. Тем более что в США уже несколько раз фиксировали случаи смертей от поедания устриц. Все дело в том, что эти моллюски могут содержать бактерии рода Vibrio, которые вызывают заболевание вибриоз. Это сильнейшее отравление, способное привести к септическому шоку и даже летальному исходу.

В Европе смертельных случаев отравления устрицами, к счастью, пока не зафиксировано. Но нужно иметь в виду, что бактерия Vibrio живет не только в Америке...

Мидии

Еще одна опасность, поджидающая любителей морепродуктов, затаилась в мидиях. Всем известно, что эти моллюски фильтруют воду и накапливают из нее вредные вещества, поэтому, если вы ловите мидий сами или сомневаетесь в качестве их обработки, употреблять их в пищу не стоит. Есть риск, что вместе с моллюском к вам в организм попадут опасные токсины.

Кроме того, в морепродуктах часто встречаются осколки раковин, особенно это касается мидий. Даже небольшой осколок способен травмировать рот, пищевод и даже желудок. Поэтому пережевывать моллюсков нужно очень тщательно.

Лакрица

Лакрица не слишком популярна среди россиян. Но ее много и не надо! Употребляя всего по 57 граммов лакрицы в течение двух недель, вы можете заработать серьезные проблемы с сердцем, так как в этом растении содержится глицирризин - вещество, снижающее уровень калия в организме.

А как известно, дефицит калия может привести к повышению кровяного давления и даже сердечной недостаточности. Поэтому увлекаться этим лакомством однозначно не стоит.

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