Для начала вычислим нумерологическое число квартиры.

Расчет весьма прост: к примеру, квартира с номером 138:1 + 3 + 8 = 12;1 + 2 = 3.

Итак, "3" - это и будет нумерологическое число квартиры 138. А теперь давайте узнаем, какое число у вашей квартиры и как вам в ней жить.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Планета - Солнце

Такая квартира заряжает ее хозяев творческой энергией. В ней будет хорошо художникам, поэтам, писателям и журналистам. В квартире с номером 1 должно быть много разных светильников, а доминирующая гамма - оранжево-красной. Атмосфера в таком доме беззаботная. Но блеск предназначен только для добрых людей, злые в таком доме потерпят убытки.

2. Планета - Луна

Эта квартира подарит своим жильцам интуицию и склонность к созерцанию. Она благоприятна для людей, занимающихся с маленькими детьми, для поваров и музыкантов. Главный акцент в такой квартире следует делать на зеркала, основной цвет - нежно-кремовый. Позаботьтесь о внешнем виде ванной комнаты - она должна быть безупречной.

3. Планета - Марс

Воля, решительность, действия ждут хозяев этой квартиры! Учтите, эта жилплощадь не для лентяев. Хозяева должны быть в тонусе, иначе застой энергии принесет болезни. Кроме того, в этой квартире все время придется что-то чинить: водопровод, замки, стулья. В интерьере должно быть больше красного цвета. Наиболее активные места - туалет и прихожая, позаботьтесь о них.

4. Планета - Меркурий

Эта квартира сулит очень много контактов. Готовьтесь, придется часто общаться, причем не только дома, но и на работе. Кроме того, здесь должна обитать предельная честность - ложь вернется к вам обратно! Главные в интерьере - объекты, связанные с информацией, начиная с телевизора и заканчивая фотографиями на стенах. Благоприятными цветами будут голубой, серый, а также синий с желтым.

5. Планета - Юпитер

Эта квартира сулит своим хозяевам объединение во имя идей. Здесь особенно хорошо будет политикам и учёным. Главное - не лгать в этих стенах. Для этой квартиры хорош пурпурный цвет. А настоящим украшением станут предметы из бронзы, особенно привезенные из дальних стран.

6. Планета - Венера

Отдых, любовь и комфорт ждут владельцев этой жилплощади. Учтите, здесь живут либо добрые и гостеприимные люди, либо заядлые скандалисты. Цвета очень теплые, в бежево-коричневой гамме. Из предметов обстановки - большие мягкие диваны, круглый стол, ковры, цветы.

7. Планета - Сатурн

Хозяев квартиры с числом 7 ждут сплошные испытания. Но не все так плохо! В этой же квартире удастся начать копить сбережения, научиться какому-либо профессиональному мастерству. Главное - чаще анализировать свои дела и поступки, на пользу пойдут лечебное голодание и занятия йогой. Преобладающий цвет - темно-синий. Доминанты в интерьере нет.

8. Планета - Уран

Это квартира астрологов и ясновидящих, если туда занесет прагматика или материалиста, он окажется у разбитого корыта. В этой квартире вы всегда будете окружены друзьями. Для ее оформления используйте яркие цвета и обязательно небесно-голубой! Будьте осторожны с электрическими приборами.

9. Планета - Нептун

Весьма тяжелая квартира, хотя подходит священникам, музыкантам, морякам и экстрасенсам. Здесь очень легко погрязнуть в несбывшихся мечтах и приобрести вредные привычки. Эта квартира словно Бермудский треугольник - вечно куда-то пропадают вещи. Но ее можно задобрить. Оформите интерьер в пастельных тонах, купите большой диван, постелите на пол мягкий ковер - и эта злюка полюбит вас, принося удачу в делах и отношениях.

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