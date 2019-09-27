Во многих современных фильмах демонстрируют насилие. Это вызывает у людей лишь отвращение и усталость. Романтические же фильмы слишком сказочные и нереалистичные. Но есть фильмы о настоящей любви, которые стоит посмотреть каждому человеку.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"Трудности перевода"

Трогательный и искренний фильм о внезапной встрече двух "родственных душ". Мужчина и женщина. Он и она. Взрослые, умные, интересные... и невыносимо одинокие. Одинокие даже в своём окружении, среди своих друзей и знакомых. Они всего лишь два человека, которые пытаются найти смысл и радость во всём происходящем в их жизни. Главные герои этого фильма стараются отыскать свой жизненный путь. Такое состояние знакомо и понятно практически каждому человеку. Период, который полон сомнений и неуверенности, может наступить и в подростковом возрасте, и в зрелые годы. Всё меняется в жизни героев этого фильма только тогда, когда они встречают друг друга...

"Ангел-А"

Фильм о том, как настоящая любовь спасает человека от саморазрушения и гибели, меняет в лучшую сторону его жизнь. Мужчина, у которого были одни только беды, проблемы и сомнения, встречает ту самую... Ту, которая полностью меняет не только его жизнь, но и его самого. Он не просто решает все свои проблемы с её помощью. Он обретает настоящую и сильную любовь. Обретает любовь не только к ней, но и к самому себе. Меняется его взгляд на жизнь и на всё то, что его окружает. И он, и она обретают смысл и счастье.

"Аритмия"

Фильм о той любви, которая помогает выжить многим людям в этом непростом мире. Молодая пара работающих врачей живёт в небольшой квартирке и активно трудится. Они отчаянно пытаются разобраться со всеми сложностями, которые есть в их жизни. Пытаясь помочь другим, они постоянно нервничают и изматывают себя. Порой им кажется, что всё слишком сложно. Сложно в их отношениях, сложно в плане быта, сложно с деньгами, сложно на работе. Они храбро борются с этими проблемами. Именно их любовь и сильная привязанность друг к другу позволяет этим двум добрым и человечным людям жить, не сдаваясь и не "опуская рук".

"А теперь, дамы и господа..."

"Жизнь похожа на сон, а любовь - это одно из сновидений"... Фильм о той любви, в которой влюблённой паре даже не нужны слова. Люди прекрасно понимают друг друга без слов... Из-за стечения обстоятельств главные герои оказываются в одно и то же время в одном из красочных городков Марокко. И у неё, и у него в прошлом остались те проблемы и неудачи, о которых они до сих пор пытаются забыть. Они измотаны и одиноки. Каждый их них чувствуют усталость. Однако жизнь чудесным и невероятным образом сводит этих интересных людей. Главные герои фильма знакомятся друг с другом. Эта встреча кардинально меняет в лучшую сторону их жизни, преображает их самих.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!