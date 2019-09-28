Сегодня гороскоп не слишком подходит для творчества и креативности - на первый план выйдет стремление к организации и порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера, и даже разговоры о любви сегодня будут носить практический характер. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего. Главное - старайтесь не рубить сплеча, иначе уже вскоре можете об этом пожалеть.

Овен

Сегодня в течение дня ситуация обещает поставить Овна перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Овну не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Овну необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.

Телец

Сегодня Телец будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Тельца бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее - навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Телец будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Близнецы

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Близнецов! Говорят, что смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня и ситуация, и окружающие будут поощрять Близнецов совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Близнецов сегодня вряд ли получится. И для их самооценки это очень даже хорошо.

Рак

Сегодня Рак может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Раку сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом - в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.

Лев

Сегодня Лев будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Льву ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Лев сегодня способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Дева

Сегодня Дева не настроена рисковать деньгами, даже если ситуация будет ее к этому подталкивать. Она предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Дева сегодня способна упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато она точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Деве посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От ее внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Весы

Сегодня Весы настроены работать с полной самоотдачей - потребности дела они будут ставить куда выше собственных! Из-за этого в их сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Весов выходной), ведь главным для них будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Весов приятными бонусами.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Скорпион сегодня сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции - только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Стрелец

Сегодня Стрельцу противопоказано браться за любые важные проекты - есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Стрелец сегодня пренебрежет этим советом, ему следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем он ожидал.

Козерог

Сегодня во всем, за что бы Козерог ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Козерога, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Козерогу сегодня не следует быть слишком самонадеянным.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Водолей не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа категорически не советуют Рыбам обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение их дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Рыб имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Рыб будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если их все-таки вызовут на разговор - больше слушать, чем говорить.

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