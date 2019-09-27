Японские химики воссоздали в лаборатории аналог облаков межзвездной материи и доказали, что внутри них могут формироваться ключевые части "букв" молекул ДНК. Это подтверждает, что сложные "кирпичики жизни" присутствовали в будущей Солнечной системе еще до рождения светила. Описание эксперимента опубликовал научный журнал Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наше открытие приближает человечество к ответу на один из самых фундаментальных вопросов - какие вещества присутствовали в Солнечной системе в момент ее возникновения и как они могли повлиять на зарождение жизни на Земле. Мы показали, что те процессы в межзвездной среде, которые мы воспроизвели в лаборатории, действительно могли порождать подобные вещества", - заявил один из авторов исследования, сотрудник Университета Хоккайдо (Япония) Ясухиро Оба.

Космос в пробирке

До недавнего времени астрономы предполагали, что органические соединения крайне редко встречаются в нашей Галактике и во Вселенной в целом. Когда ученые впервые детально изучили "зародыши" звезд и облака межзвездного газа, то обнаружили, что это не так. Оказалось, что они содержат в себе огромные количества простейших углеводородов, спиртов, сахаров и аминокислот. Их следы астрономы позже нашли даже в очень далеких от нас галактиках.

Открытие примитивной органики в облаках межзвездного газа заставило исследователей задуматься над тем, как она возникла и почему под действием ультрафиолета и космических лучей она не распадается на атомы или более простые молекулы. Вдобавок астрономы начали дискутировать о том, могут ли эти вещества вступать в реакции и порождать полноценные "кирпичики" жизни, в том числе азотистые основания, основу "букв" ДНК, а также короткие белковые цепочки и прочие сложные молекулы.

Ясухиро Оба и его коллеги, как и многие другие исследователи, пытаются найти ответ на этот вопрос не в космосе, а на Земле, создавая аналоги межзвездной среды в лаборатории и наблюдая за тем, какие реакции происходят внутри нее при попадании заряженных частиц, пучков ультрафиолета и других источников энергии.

Как отмечают японские исследователи, они попытались максимально приблизить свой эксперимент к реальности. Поэтому они использовали очень простой набор исходных ингредиентов - несколько зерен космической пыли, молекул аммиака, воды, угарного газа и метанола, древесного спирта.

Химия жизни

Эту смесь ученые поместили в вакуумную камеру и охладили ее до температуры в 10 градусов Кельвина (минус 263 °C). После этого они начали периодически облучать газопылевое облако вспышками ультрафиолета, что разогревало зерна пыли и вело к формированию тонкой пленки из воды на их поверхности.