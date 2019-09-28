Приходить на помощь друг другу, безусловно, необходимо. Но вряд ли кто-то захочет делать это себе во вред. Между тем, порой, одалживая кому-то какие-то вещи, из самых добрых побуждений, разумеется, мы можем навлечь на себя беду. Во всяком случае, так утверждают народные приметы. Верить в них или нет, дело каждого, но узнать о них лишним точно не будет.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Есть вещи, которые, согласно народным поверьям, никогда нельзя давать и брать в долг.

Одежда

Наверное, это самое очевидное. Надевая чужую одежду, согласно поверьям, можно также взять на себя и проблемы другого человека. Если же по какой-то причине необходимо все же какое-то время носить наряд другого человека, перед тем, как его надеть, стоит постирать его в воде с растворенной в ней солью. Говорят, такой нехитрый трюк поможет очистить одежду от чужой энергетики.

Украшения

Способностью накапливать энергетику человека обладают и украшения. Поэтому не стоит давать знакомым примерять свои любимые серьги, кольца или колье. Особенно, если они украшены камнями.

Посуда

Пользоваться посудой, бывшей в употреблении у других людей, тоже не стоит. Тарелки, чашки блюдца и другие предметы отлично хранят в себе всю энергетику прошлых владельцев. А ведь вы не знаете, какой была атмосфера в их доме.

Соль

Эта популярная приправа с древних времен считается продуктом, обладающим способностью влиять на судьбу человека. Одалживая соль, можно навлечь на себя множество напастей: болезнь или ссору с близкими.

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