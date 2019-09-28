На днях магазин детской одежды Hush Hush составил список детских имен, которые принесут ребенку богатство и благополучие. В списке 10 женских и 10 мужских имен, которые наиболее часто встречаются у миллиардеров.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

При составлении списка магазин использовал внутренние данные о клиентах, а также обращался к рейтингу 1000 богатейших людей Британии.

Если верить списку, мальчику большой успех может принести одно из следующих имен: Джон, Дэвид, Том, Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед и Джим.

А вот у девочки огромные шансы стать миллиардершей, если ее зовут Мэри, Джудит, София, Анна, Виктория, Элизабет, Эбигейл, Ким, Маккензи и Кирстен.

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