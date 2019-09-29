Сегодняшний гороскоп будто создан для того, чтобы помогать вам осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды. Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. Будьте осторожнее с чувствами окружающих - сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.

Овен

Сегодня Овен может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Овен покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Овна свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Телец

Сегодня Телец будет склонен проявлять недюжинное упорство - причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Тельцу мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто раз за разом у Близнецов может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Близнецов действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Рак

Сегодня у Рака вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Рака есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Рак сегодня хочет просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Лев

Сегодня Лев из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры - занятие абсолютно пустое. Тем более, что через полчаса Лев с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Льву этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Дева

Сегодня Дева будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Деву отступиться от своих замыслов - она воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае сегодня у Девы велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Весы

Сегодня Весы готовы будут извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Весам нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Скорпион

Сегодня Скорпион может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Скорпион сегодня и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Стрелец

Сегодня день у Стрельца может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Стрельцу было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Стрелец готов азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сам не особенно верит. По этой причине спорить с ним в этот день - дело пустое.

Козерог

Сегодня день у Козерога обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Козерогу покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Водолей

Сегодня Водолею неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай - соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Водолея зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Рыбы

Сегодня в душе Рыб проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить их от каких-либо задумок - только неприятности наживете. Все, что Рыбы задумали сегодня, они будут стремиться осуществить любым возможным для них способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в их планы не входит ни капельки.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!