Концерн "Калашников" продемонстрировал экстремальный тест, на котором свою выносливость показал автомат АК-74М, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Специалисты подготовили оружие 2014 года выпуска и 26 магазинов на 30 патронов. Испытатель показывал стрельбу очередями без передышек, продолжая менять магазины.

АК-74М сумел сделать 587 выстрелов, после чего у него разорвало ствол, а на цевье заплясало пламя.

Специалисты впоследствии выявили, что цевье и накладка газовой трубки расплавились, а ствол искривился. Зато остались целыми затвор, затворная рама, возвратный и ударно-спусковой механизмы.

Представители концерна пояснили, что автомат превзошел все ожидания: по требованиям Минобороны он должен выдерживать 180 выстрелов во время безостановочной стрельбы.

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