Весь мир следил за тем, как складываются отношения Жади и Лукаса из "Клона". Какие еще бразильские сериалы были успешными в международном прокате. Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Клон"

Сериал показали в 90 странах мира! Историю любви Жади и Лукаса знает даже поколение Z! Автор сценария - Глория Перес, которая решила сделать ведущими темами сериала не только любовные отношения людей из разных социальных слоев, но и вопрос клонирования (смелое решение для 2001 года!).

"Рабыня Изаура"

Мир увидел премьеру в 1976 году, а в Россию сериал пришел уже в 1988. К слову, это была первая мыльная опера для советского телевидения. Сериал транслировали в 80 странах, но вместо 100 оригинальных серий в международном прокате показали лишь 30: на успехе и рейтингах это не сказалось, сериал все равно вышел в топ. Весь мир следил за истории несчастной девушки, поклонники писали ей письма и устраивали конкурсы дневников.

"Земля любви, земля надежды"

Интересный факт: в Бразилии этот сериал был непопулярным, но получил лучшие рейтинги в России, Италии и Израиле. Ведущая тема - жизнь итальянских иммигрантов в 30-е годы 20 века, в период Великой Депрессии в США. В Сан-Паулу в этот момент иммигрировавшие итальянские и еврейские семьи влюбляются, встречаются, расстаются, переживают личные трагедии и воссоединяются. В 2003 году Россия увидела все 209 серий.

"Жестокий ангел"

Историю любви дочери шерифа Ниси к бизнесмену Родриго и ее "грязной игры" для достижения своих целей посмотрело 90% населения Бразилии. Первая версия была выпущена в 1976 году, а в 1997 появился ремейк с хеппи-эндом. Если в первой Ниси умирает при родах, то во второй остается в живых и даже рожает малыша.

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