Чеснок - не только ингредиент, придающий пикантный вкус мясным и овощным блюдам, отпугивающий вампиров и страстных любовников. Это еще и весьма полезный лекарственный препарат от самой Природы.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

А этот запах!

Чеснок богат витамином В, магнием, калием и натрием. В нем масса необходимых человеку сложных углеводов и белка. Многим нравится острота чеснока, подчеркивающая вкус мяса и рыбы. Регулярное употребление этого растения предупреждает болезни сердца, ОРВИ и диабет. Одно отталкивает фанатов этого полезного и по-своему вкусного растения - нестерпимый запах, первопричиной которого является сложное органическое соединение под названием аллицин. В целых зубках чеснока этого элемента нет. В клетках растения присутствуют лишь ферменты - аллициназа и аллиин, - при соединении которых образуется аллицин. Происходит это объединение во время очистки и нарезания чеснока. Отсюда - резкий запах, свойственный аллицину. О полезных свойствах чеснока знали еще наши далекие предки. Их знания базировались на наблюдениях и житейском опыте. Наконец и ученые решили разобраться, как же действует чеснок с точки зрения микробиологии. Посвященные этому исследования были проведены в Израиле, в Научном институте Вейцмана. Специалисты исследовательского центра - биохимик Меер Вильчек и микробиолог Давид Мирельман - установили, что остро пахнущий аллицин является главным защитным средством растения. Он оберегает чесночные побеги и плоды от уничтожения паразитами. И дело не только в неприятном вкусе. Аллицин блокирует ферменты, позволяющие патогенному микроорганизму проникать и адаптироваться в организме хозяина. Интересно, что это противомикробное вещество служит щитом не только для самого растения, но и для поедающих его животных (включая человека). Аллицин эффективен в отношении нескольких десятков бактерий, вирусов и грибков. По словам Давида Мирельмана, главная особенность в том, что патогенная флора не может выработать устойчивость к аллицину. В этом он выгодно отличается от антибиотиков, к которым бактерии рано или поздно приспосабливаются. Это уникальное свойство открывает широкие возможности для создания противомикробных препаратов нового поколения. Проблема заключается лишь в том, что после разрезания чеснока аллицин из него постепенно испаряется. Сейчас специалисты Института Вейцмана работают над созданием синтетического аллицина, который можно будет хранить долгое время.

Зубок под подушкой

Пока ученые трудятся над изобретением "антибиотиков" нового поколения, любой желающий может без каких-либо препятствий лечиться чесноком дома. И не только от гриппа и ангины. Джон Милнер, широко известный в США диетолог из пенсильванского Национального института здоровья, доказал, что аллицин и другие присутствующие в чесноке вещества блокируют синтез нитрозаминов. Последние являются канцерогенными соединениями, приводящими к мутации клеток и, как следствие, онкологии. Содержащиеся в чесноке вещества противостоят также закупорке сосудов холестериновыми бляшками, которая обычно приводит к инсульту. Это доказал экспериментальным путем профессор Ирвин Голдман из Висконсинского университета в Мэдисоне. Так что полезных свойств у такого обычного на каждой кухне зубка очень много. Однако Голдман и другие перечисленные ученые акцентируют внимание на том, что терапевтические и профилактические свойства есть только у свежего, только что или недавно нарезанного чеснока. Во время тепловой обработки - варки/жарки - все полезные вещества из него мгновенно улетучиваются. Медики советуют класть зубок свежего чеснока под подушку каждый вечер. Понемногу испаряющийся из него аллицин прекрасно противостоит микробам, инфекции и даже насекомым. Последнее качество пригодится чрезмерно впечатлительным и нервным людям, которые чутко реагируют на малейших паучков и комаров и не могут при их наличии в комнате заснуть. Но и на этом перечень полезных свойств растения не заканчивается. Чесночный аллицин помогает разжижать и выводить слизь из носовых пазух. Людям с насморком обязательно нужно класть зубок чеснока под подушку. К утру заложенность носа обязательно исчезнет! Если спать в облаке чесночного аромата не по вкусу, можно сделать ингаляцию: в закипевшую воду кинуть зубок чеснока и две гвоздички. Вдыхать нужно на некотором расстоянии, чтобы не обжечь слизистую горла и носа. И еще одна замечательная вещь связана с чесноком: его дурно пахнущие зубки расслабляют нервную систему и помогают заснуть. Аллицин способствует повышенному потреблению организмом калия и магния. Они расслабляют мышцы и стимулируют выработку гормона, запускающего процесс засыпания. Людям, страдающим от бессонницы, сердечно-сосудистых, инфекционных и других заболеваний, стоит полюбить запах чеснока, ведь он дарит здоровье и отдых. А главное - у этого лекарства нет никаких побочных эффектов!

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