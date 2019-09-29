Александр Сергеевич Пушкин - самый известный русский поэт. Нет такого человека , который бы не слышал или не читал его стихов. Есть ли что-то, способное удивить даже знатоков великого поэта?Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Кюхельбекер хотел утопиться из-за Пушкина. В бытность лицейской учебы там выпускался рукописный журнал "Лицейский мудрец". Молодой Александр публиковал там свои стихи. Однажды он написал такие строки: "Вильгельм, прочти свои стихи, чтоб я уснул скорее". Кюхельбекер страшно обиделся и побежал топиться в пруду. К счастью, ему успели помочь и предотвратить трагедию. Позже в том же журнале была нарисована карикатура: Кюхельбекер топится, а его длинный нос торчит из пруда.

С Кюхельбекером, лицейским приятелем Пушкина, связано много веселых историй. Молодой Александр никогда не скупился на остроты, доставалось и его друзьям. Однажды, после очередной шутки, Вильгельм не выдержал и вызвал Пушкина на дуэль. Она даже состоялась, правда вместо патронов была клюква.

Уже смертельно раненный поэт обменивался записками с Императором Николаем I. Передавал, конечно, не сам. Почтальонами служили В. А. Жуковский, который воспитывал наследника престола Александра Николаевича и Н. Ф. Арендт, императорский лейб-медик, врач Пушкина. В своих записках Александр Сергеевич просил прощения за дуэль, которая была запрещена законом: "жду царского слова, чтобы умереть спокойно".

Николай I отвечал ему следующее: "Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки".

Британская энциклопедия редакции 1961 года назвала "Евгения Онегина" первым русским романом. Также считается, что именно Пушкин сделал русский язык пригодным для художественной литературы.

Внучка Пушкина вышла замуж за внучатого племянника Гоголя.

У Пушкина было много карточных долгов. Но порою ему хватало одной ночи, чтобы отработать их все сразу. Он мог быстро создавать свои произведения.

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