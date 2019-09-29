Гороскоп на неделю, 29 сентября - 5 октября 2019 года, предусматривает, неделя - турбулентная, прошлое и будущее сплелись в фатальный клубок, былое упрямо держит позиции, что бесперспективно, ведь оно исчерпало свой ресурс, превратилось в балласт и должно уйти, освободив место грядущему.

Расплатитесь с долгами и не цепляйтесь за отжившее вчера, вас ждет радужное завтра. С оптимизмом смотрите в будущее.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Овнов

обытия недели несут предопределенные перемены в профессиональной деятельности. Но это не повод для разочарований. Главное для вас - благоустройство личной (семейной) жизни, она есть первостепенной задачей судьбы до мая 2020г. Интересы домочадцев на первом плане.

Избегайте действий за методом "разделяй и властвуй". Каждый человек имеет право на собственное мнение, оно святое. Умение достичь компромисса интересов, завоевать уважение железным терпением и ответственностью будет способствовать укреплению духовного каркаса, поможет заложить базу успешного сотрудничества на будущий год.

На карьерное продвижение вверх пока не рассчитывайте, здесь идет закрытие отработанных многолетних программ, возможны кадровые изменения, смена руководства. Удовлетворяйтесь ролью исполнительного подчиненного, демонстрируя профессиональное мастерство, строго придерживайтесь должностной субординации.

Если одиноки, пора искать достойного спутника, а супружеским парам укреплять союз взаимной любовью. Не раскрывайте нараспашку душу, вы слишком рассеянны, есть риск стать жертвой мошенников, обманщиков.

3 - благоприятный день.

5 - кризисный день.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Тельцов

Обстоятельства подводят к смене личного мировоззрения, возможно вы слишком консервативны, застряли в догмах, устали от советов других. А, возможно, вы слишком долго были винтиком служебной иерархии.

Занимайтесь самообразованием, расширяйте интеллектуальный кругозор, что не позволит другим вас поучать, читать мораль. Первостепенная задача -иметь убедительное собственное мнение на все случаи жизни, а для этого нужна высокая эрудиция, багаж инновационных знаний, блестящая коммуникабельность Поэтому учитесь на ходу - информационных источников нынче изобилие, активно общайтесь с окружающим миром, случайными попутчиками. Все самое перспективное - не за тридевять земель, а соседствует рядом. Можете сунуть везде нос, вы должны быть в курсе всех новостей. Тем, кто за рулем, следует уделить внимание своему железному коню.

В офисе напряженная атмосфера. Уважайте руководство, деловую команду непременно работайте с творческим огнем, не избегая дополнительных нагрузок. А трудитесь с любовью. Ваша кадровая ценность нынче проявится максимально. Не ударьте в грязь лицом.

С благоверными живите душа в душу (идите навстречу их пожеланиям), они сейчас щедры и удачливы в деньгах, готовы вас обсыпать благами. С друзьями (сообществами, ассоциациями) нужна осторожность, через них идут искушения.

3-удачный день.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Близнецов

Любовные отношения проходят фазу преображения, где нужна холодная трезвая голова и горячее сердце. Не давайте волю безумным страстям, опирайтесь на здравый смысл и высокую мораль, чтобы не выйти за границы нравственности. Брак - это святое! Не ссорьтесь из-за денег. Встревать в рисковые авантюры, если до конца все не просчитаете, противопоказано. Нынче следует рассчитывать только на собственные ресурсы. Активизируйте профессиональную деятельность, вам нужно больше зарабатывать, чтобы удовлетворять личные желания. Балуйте себя (в мелочах и по-крупному) и пусть никто не смеет упрекать вас в эгоизме.

В долг не берите и непременно рассчитайтесь с кредиторами, теми, кому обязаны. Платите за все вовремя. Иначе образуется кармический "свищ", и ваша финансовая независимость будет заблокирована. Бизнес накроется.

Если остро стал вопрос - "в чем моё призвание и где найти место творческой самореализации?" - искать ответ пока не стоит, здесь все окутано туманом иллюзий. Менять профессию тоже не стоит.

29 - удачный день.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Раков

Неделя кризисная. Кто не с вами, те - против вас. Вокруг конкурентная атмосфера, если ставите задачу - превратить соперников в союзников, суметь заставить их играть за вашими правилами - это правильно. Водрузите собственную на пьедестал, если вы не диктатор, а заботливый семьянин, отличный работник на службе, знаете себе истинную цену, самоуважение трансформируется в колоссальную веру у самого себя, способную творить чудеса.

Сейчас активизируются наследственные черты, потому мир и благополучие в семье крайне важны, а когда только будете "пилить" родных за недостатки, ничего путевого не выйдет, яблоко от яблока не далеко падает, просто любите их и помогайте во всем! На работе все замечательно, здесь вы прекрасный труженик-многостаночник, любимец руководства, охотно трудитесь и зарабатывайте деньги.

1 - удачный день.

5 - кризисный день.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Львов

На работе - перемены. Для сохранения здоровья старайтесь сконцентрировать энергию на важнейших направлениях деятельности, но при условии что она дарит творческий кайф, не служит бременем, высасывающим драгоценные силы. Тех, кто насилует себя нелюбимой работой ради денег, судьба ограничит в полномочиях, обязанностях, заказах.

Следует активно общаться, менять обстановку, путешествовать. Мотайте на ус чужие советы, но собственные взгляды, мнения, интересы ставьте на главное место, используя любое стечение обстоятельств и разнообразные связи с выгодой для себя.

Сейчас следует извлекать максимальную пользу от ситуаций. Прибегайте к хитростям ради успеха дел, заводите нужные знакомства, им предназначено дать положительный импульс на будущее. И непременно занимайтесь благотворительностью, опекайте сирот, больных, инвалидов.

И помните что вы под дулом черной зависти, не искушайте закомплексованных, духовно незрелых людей на деструктивные чувства.

29, 3-удачные дни.

Дева (24 августа - 22 сентября)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Дев

Время зарабатывать и тратить, вкладывать деньги в благие дела, финансировать близких, родных, делать важные покупки. А главное, удовлетворять собственные запросы. Дети, возлюбленные хорошо вас "разорят", поскольку возникшие проблемы придется решать с помощью денег. Не отчаивайтесь, богатеет не тот, кто экономит и создает заначки на черный день, а тот, кто вкладывает, спонсирует. Все со временем вернется с дивидендами.

На любовном фронте, перемены, уходят в прошлое давние романтические страсти, развлекательные приключения, прощайтесь спокойно, ваша задача строить отношения не на сексуальном влечении, а на фундаменте, дружбы сцементированной общим мировоззрением, духовным единством с избранником.

Если давнее творческое хобби уже не приносит удовольствия, придется его оставить. Это касается всех вещей, занятий которые доныне вам дарили наслаждение. Охлаждение предопределено.

Принимайте активную деятельность в социуме, жизни друзей, расширяйте круг знакомых. Залог успеха -- высокий рейтинг в обществе, дружеском окружении.

1 - удачный день

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Весов

Пришло время дебютов, активных инициативных действий в новых сферах. Вы очаровательный и влиятельный лидер, блестящий коммуникатор, который ведет за собой коллектив и задает тон деятельности. Делайте целенаправленно то, что, считаете нужным, однако не развращайте Эго, дорожите статусом. Тех, кто станет заложником диктаторских амбиций, ожидает фиаско на личном и профессиональном фронте.

Судьбоносный вектор указывает на профессиональный и карьерный рост, совершенствование делового мастерства. Придерживайтесь служебной субординации, не идите по головам ради должностного роста. Вертикаль "руководитель -подчиненный", "родители-дети" - самая напряженная.

Да, без сомнения вы отличный хозяин в доме, но сейчас эта роль тяготит, но терпеливо все разруливайте, опекая домочадцев, избежать этой участи невозможно.

29, 3 - благоприятные дни.

5 - кризисный день.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Скорпионов

Уйдите с передовой в тыл, там ваш штаб верховного главнокомадующего, умеющего блестяще координировать внешние действия. Любая тайная информация доступна, козни скрытых врагов известны, под вашим рентгеном ничего не спрячется. Имейте дело только с доверенными лицами высокой духовной культуры, теми, кто не способен на предательство. Их советы, напутствия самые правильные.

Из близкого окружения уйдут те лица, связи с которыми бесперспективны, они уже превратились в токсичный балласт. Не сожалейте, а спокойно сокращайте общение с братьями, сестрами, соседями, одноклассниками, однокурсниками, консьержами, сторонитесь случайных знакомств. Старайтесь меньше интересоваться всем подряд, не перемывайте чужих косточек, никого не осуждайте. Лишняя любознательность нынче вредна. Успех ждет не эрудированных, а мудрых и духовно развитых Скорпионов, готовых стать высшими учителями окружающим.

Обязательно занимайтесь волонтерством, благотворительностью, станьте покровителем несчастным, тогда и вам пошлется аналогичная помощь.

На любовном фронте избегайте увлечений, есть риск "вляпаться" в демоническое страстное приключение, отравив душу "высоким порывом чувств".

1 - удачный день.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Стрельцов

У вас огромный рейтинг в социуме, личная харизма не угасает, претендентов на дружбу - море. И это замечательно. Работайте на процветание общества - миссия высокая, укрепляйте приятельские узы. Дух содружества, единство взглядов, интересов с окружением - залог жизненного процветания, лидерского авторитета. Вы - сердце и мозг коллектива, творческий вдохновитель, надежный товарищ и покровитель.

К сожалению, прагматичные желания сейчас идут вразрез с возможностями, поэтому приготовьтесь к утратам, судьба насильно усмирит аппетиты, отнимет то, чем вы в свое время не поделились. Крах желаний, потери, убытки - это и есть результат эгоизма. А вам следует инвестировать ресурсы на благо других, культивируя в себе альтруизм.

Под родным кровом притаился нечистый, красиво замаскировавшись. Будьте бдительны, берегите семейное гнездо!

29, 3 - благоприятные дни.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Козерогов

Пришло время занять достойную нишу в должностной иерархии. С радостью спешите на работу, где вас согреет солнце карьерного успеха. Высокие покровители есть, работа творческая, интересная, так что перспективы роста очень привлекательны.

Только гармонизируйте себя и не прите, как бульдозер, напрямик, создавая конфронтацию. Вам следует учиться искусству сотрудничества, идти на компромисс интересов, никому не перечить, а тех энтузиастов, которые рвутся вперед, обгоняют, спокойно пропустите, в итоге выиграете сами.

Неделя наполнена предначертанными ситуациями (отложить их на потом нельзя), где личное поведение очень важно. Как вы себя позиционируете, так и окружающие будут на вас реагировать. Ведь фактически вы нынче есть гравитационным центром, тайно управляющего окружением.

Контролируйте каждый шаг, внутренние импульсы. Пройдя достойно этот период, преобразитесь к лучшему как личность, получите желаемое, к которому шли долгое время.

5-кризисный день.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Водолеев

Дух братства с людьми замечательный стимулятор и шанс изменить судьбу к лучшему. Но в социуме свои правила, и не смейте бунтовать, агрессивно доводить свою правоту изысканными мотивациями, продвигать идеи. А постарайтесь гармонично вписаться в его законы, ваше мировоззрение от этого только выигрывает.

События недели разворачиваются по закону "причина-следствие", пожнете то, что скрыто сеяли последние годы. Откроется ящик Пандоры с секретами, все тайное станет явным, чтобы навсегда уйти из вашей жизни. Скорее всего обстоятельства заставят вывернуться наизнанку, очиститься от нелицеприятных наслоений в душе и продемонстрировать это на публике. Готовьтесь к публичному покаянию, признав свои ошибки.

И помните, что вдохновенный труд (карьера не имеет значения) на благо других (и достойно оплаченный) есть первоочередной задачей. Бездельничать категорически запрещено. Лентяев, саботажников замучают болезни.

Жертв ради других делать нельзя (даже если требуют обстоятельства), благотворительность, приносящая вам вред, противопоказана. Не позволяйте на собственных достижениях паразитировать. Ваша милостыня -- не накормить беднягу (это временный протез), а дать ему возможность самому заработать.

Не идите на поводу желаний, они иллюзорны.

20,3 - благоприятные дни.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на неделю 29 сентября по 5 октября 2019 года для Рыбы

Скупой платит дважды, не провоцируйте дефолт если хотите разбогатеть. Отказ от уплаты долгов (их ассортимент разнообразен, сделайте срочную ревизию) угрожает неприятными последствиями. Если кому-то задолжали: сердцем, делами, деньгами, временем, привилегиями, услугами, покровительством -- наверстывайте упущенное. А когда у вас кто-то взял взаймы и бойкотирует возвращение, тоже постарайтесь вернуть то, что вам причитается.

Слепое попустительство потребительским желаниям опасно, взвесьте все "за" и "против" на ниве сотрудничества и старайтесь для поддержки здорового баланса больше работать на отдачу, война интересов - в убыток.

Для реализации профессионального призвания полоса удачная до конца года, поэтому нажимайте на карьерные педали, продвигайте бизнес, используя всевозможные привилегии пока ходите фаворитом у сильных мира сего.

На истинных друзей, сплоченных прагматизмом и корыстью, рассчитывать нет смысла, ваши отношения себя отжили, события недели протестируют с кем братский дух уже угас, а с кем можно его воскресить активизировав совместные интересы.

Избегайте сообществ, коллективной деятельности, там вы регрессируете как личность. А вот индивидуальное творчество, увлекательное хобби, романтические увлечения, наоборот, окрыляют духовно и вдохновляет на активную жизнь.

1 - удачный день.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!