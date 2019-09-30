Все мы знаем, что искусство, а особенно живопись, удовольствие не из дешевых. Но в мире есть 5 картин, стоимость которых превышает все допустимые нормы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, речь пойдет не о государственном достоянии, как "Мона Лиза", а о картинах из частных коллекций, которые действительно возможно приобрести.

"Серебряная автокатастрофа" или "Двойная авария"

Написана Энди Урорхолом в 1963 году и представляет собой холст 250x400 см, на который методом шелкографии был перенесён и размножен взятый из газеты снимок автомобиля, врезавшегося в дерево. Для этой работы король поп-арта использовал серебристую отражающую краску. На одной половине множественное изображение аварии, а вторая ее часть - серебристая поверхность. Цена картины - 105,4 млн долларов.

"Обнаженная, зеленые листья и бюст"

Шедевр Пабло Пикассо 1932 года. На картине затейливо изображена возлюбленная Пикассо - Мари-Терезы. Картина выставлена на торги за 106,5 млн долларов.

"Крик"

Одна из сюрреалистических картин Эдварда Мунка, созданная в 1893-1910 годах. Стоимость картины - 119,9 млн долларов.

"Три этюда портрета Люсьена Фрейда"

Автор этого шедевра, Френсис Бэкон, написал картину в 1969 году. В 2013 году произведение искусства было продано за 142,4 млн долларов.

"Алжирские женщины"

Написана серия карин была Пабло Пикассо в 1954-55 годах. Она была продана на аукционе за 179,4 млн долларов.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!