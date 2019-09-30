Переутомление - это состояние аналогичное изнеможению, которое часто приводит к чувству отрешенности, низкой успеваемости и даже депрессии. Уже давно известно, как переутомление влияет на служащих, но в этой статье речь пойдет о том, как переутомление влияет на учащихся.

Райан Корстэндж - доцент в университете Среднего Теннесси, специализирующийся на определении методов, которые помогают студентам пережить первый год обучения в колледже, готов предложить несколько советов, чтобы помочь студентам избежать переутомления.

Как передает Day.Az, об этом пишет Mixstuff.

1. Ради чего

Внутренняя мотивация - мысль, что учиться, конечно же, очень важно и полезно - связана с более низким уровнем переутомления и более высокими достижениями в учебе. Наиболее эффективным способом предотвращения переутомления является уверенность в том, что вы знаете, ради чего вы учитесь в университете. Создайте свою внутреннюю мотивацию, определив навыки, которые вам нужно развить, и опыт, который вы хотите получить, находясь в университете.

2. Отчетливо представляйте себе свои задачи и способы их достижения

Используйте учебную программу и другие ресурсы, чтобы получить полную картину поставленных задач и сроков их выполнения. Создавайте списки дел, календари и графики, чтобы напомнить себе о заданиях, которые вы должны выполнить, и радуйтесь маленьким победам на этом пути.

3. Работайте понемногу каждый день

Высокоэффективное обучение требует затрат времени и усилий, а также целенаправленной практики и самоконтроля. Однако большинство старшеклассников, готовящихся поступать в университет, тратят менее 10 часов в неделю на подготовку к урокам, и, конечно же, им необходимо научиться прилагать больше усилий.

Кроме того, наиболее часто используемые студентами методы обучения - выделение или подчеркивание главного в конспекте, повторное прочтение материала и обобщение содержания занятий - являются наименее эффективными методами обучения.

Используйте методы, которые доказали свою эффективность. Распределите время занятий понемногу на каждый день, не надейтесь вызубрить все за один день (или ночь). Активно прорабатывайте материал, который вы изучаете, используя обучающие карточки или практические тесты, это лучше, чем просто читать и перечитывать имеющуюся информацию.

4. Регулярно делайте перерывы

Поскольку переутомление связано со стрессом, важно научиться справляться с последствиями чрезмерных нагрузок. Физические упражнения, правильное питание, общение со сверстниками и качественный сон - все это является частью эффективной программы по преодолению стресса. Кроме того, отдых поможет вам сосредоточиться на ваших главных целях, повысить творческий потенциал и улучшить способность к запоминанию информации.

5. Не забывайте о конечной цели

Несомненно, учеба в университете сопряжена со стрессом и трудностями. Но в результате, получение высшего образования остается экономически выгодным. Кроме того, знания и навыки, которые вы приобретаете в университете, имеют долгосрочные и разнообразные преимущества для вашей карьеры и личной жизни, такие как увеличение продолжительности жизни, высокая зарплата и возможность дать своим детям хорошее образование.

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