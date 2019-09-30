Съемочную площадку в фильме легко не заметить. Она просто находится на заднем плане, представляя собой пейзаж, на фоне которого развивается сюжет. Но иногда само по себе место съемки связано с необыкновенной историей, даже более интересной, чем то, что делают главные герои.

1. Фильм "Бездна" снимался не на океанском дне, а в недостроенной шахте ядерного реактора неподалеку от города Гафни, штат Южная Калифорния, в которую пришлось закачать 28 тысяч кубометров воды.

2. На съемочной площадке киностудии Paramount обитало множество бродячих кошек, поэтому когда экипаж звездолета "Энтерпрайз NCC-1701-D" из сериала "Звездный путь: новое поколение" прибыл на планету пришельцев, актерам приходилось ходить и ползать по грязи, покрытой слоем кошачьих экскрементов.

3. Лачуга, в которой происходит действие фильма "Зловещие мертвецы-2" - лишь пустая скорлупа, предназначенная исключительно для наружных планов. Все события, происходившие внутри, снимались в здании местной гимназии, арендованной съемочной группой.

4. Любой желающий может остановиться на ночлег в доме главного героя "Звездных войн" Люка Скайуокера на Татуине. Ферма семейства Ларсов на самом деле представляет собой отель Sidi Driss в тунисском городе Матмата.

5. Комедия "Клерки" снималась в здании гастронома, где в то время работал Кевин Смит. Шутка по поводу закрытых окон была вписана в сценарий, поскольку съемки можно было вести только в ночное время.

6. Все бесконечное множество кубических помещений в фильме ужасов "Куб" - это одна и та же декорация. Меняются лишь освещение и цвет.

7. Холм, где жили культовые герои детского сериала "Телепузики", находился на поле в местечке Уимпстон в графстве Уорикшир в центральной части Англии. Больше его нет. Хозяйка земельного участка превратила лужайку в небольшой пруд, когда окончательно утратила терпение из-за посягательств поклонников сериала.

8. Культовый фильм "Парк юрского периода: Затерянный мир" снимался в Ферн-каньоне в Калифорнии. Это место знаменито своими нетронутыми гигантскими секвойями и настоящими "доисторическими" папоротниками.

9. Первым игровым фильмом, который было позволено снимать в Мекке, стал "Малкольм Икс". Была даже создана специальная съемочная группа, поскольку в город допускаются исключительно лица мусульманского вероисповедания.

10. Большая часть съемок фильма "На игле" была сделана в заброшенной табачной фабрике Wills Tobacco в британском Глазго. Из-за крайне скромного бюджета, актерам и киногруппе пришлось жить там все 49 дней съемочного периода.

11. Старинное здание пожарного депо Hook&Ladder Company в Нью-Йорке было наполовину "срезано" в 1914 году для расширения проезжей части. Именно благодаря этому оно было выбрано для съемок "Охотников за привидениями". Трудно было отыскать более странное место в центре города. Собственно, пожарная часть до сих пор существует и находится в том же здании.

12. Здание в Пасадене, штат Калифорния, где жили герои знаменитого фильма "Отец невесты", которых сыграли Стив Мартин и Дайан Китон (и их дочь, разумеется), посещают тысячи поклонников, а также множество пар, считающих необходимым обручиться именно здесь. Владельцы стараются сохранить его в "первозданном" виде.

13. Замок Хэтли в Британской Колумбии, Канада, использовался в качестве здания Школы Ксавьера для одаренных подростков в фильме "Люди Икс". А несколько позже там снимали сериалы "Стрела" и "Тайны Смолвилля".

14. Дом в Кливленде, штат Огайо, где проходили съемки "Рождественской истории", в 2006 году был превращен в музей, заполненный реквизитом и костюмами, знакомыми миллионам зрителей.

15. Кинокомпанию Hengdian movie studios в китайском городе Чжэцзян, иногда называют "Чайнавудом", китайским Голливудом. Это самая большая в мире съемочная площадка на открытом воздухе. У них есть полномасштабные декорации Запретного города и Старого летнего дворца "Юаньминъюань". При необходимости, они могут построить любую сложнейшую декорацию для фильма, причем, как ни странно, бесплатно.

16. Парусное судно "Lady Washington", построенное в семидесятые годы по чертежам британского адмиралтейства, "сыграло" роль брига "The Interceptor" в фильме "Пираты Карибского моря, а также получило роль в нескольких других картинах.

17. Сцена с пуленепробиваемым щитком из фильма "Супер-полицейские" снималась на стрельбище в исправительной колонии в городке Фишкилл, недалеко от Нью-Йорка. Глядя на это, заключенные выкрикивали ругательства в адрес актера Стива Лемми, обнаженного и беззащитного.

18. Шедевр американского кино "Шоу Трумана" снимался в курортном городке Сисайд в штате Флорида. Да, этот идеализированный город в пастельных тонах абсолютно реален, и его вполне можно посетить.

19. Офис логопеда Лайонела Лога в фильме "Король говорит!" использовался также для сьемок клипа Эми Уайнхаус "Rehub" и для гей-порно "Snookered".

20. Башня Дьявола в штате Вайоминг была превращена в государственный памятник природы, первый в Соединенных Штатах, президентом Теодором Рузвельтом. Геологи расходятся во мнениях относительно ее происхождения, но это, вне всяких сомнений, идеальная посадочная площадка для звездолета. Стоит ли удивляться, что она была использована по назначению в фильме "Близкие контакты третьей степени"?

21. Психологический триллер "Девятая сессия" снимался в заброшенной психиатрической клинике. Никаких усилий декораторов не потребовалось - это место сразу выглядело таким же жутким, каким его можно увидеть в фильме, с надписями на стенах, сделанными бывшими пациентами и прочей леденящей кровь атрибутикой психушки.

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