Сегодня гороскоп идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. А вот в отношениях с начальством следует быть осторожней! Даже самые демократичные начальники сегодня могут почувствовать приступ неожиданно проснувшейся властности и самодурства. И еще: в делах лучше обойтись без таких слов, как "вроде бы", "как будто" и "может быть" - сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально. В остальном же, день обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. Порадуйте свое тело физическими нагрузками, сегодня это принесет вам немалую пользу!

Овен

Сегодня Овен имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Овна это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок... Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь - сегодняшние решения Овна могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Овен будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Телец

Телец будет настроен подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет его доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ним и так согласны, Телец все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Он может умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Тельца сегодня настрой.

Близнецы

Сегодня за что бы Близнецы ни взялись, они будут относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит их жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Близнецы будут пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Близнецов, вызывая в их душе надрыв. Чтобы этого не произошло, им стоит сегодня четко расставить приоритеты, решив, что достойно их рвения, а что нет.

Рак

Рак способен демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, - просто многие дела будут ему отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют его энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Рак способен решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие сегодня не думали об его заносчивости, Рак не склонен смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует ему - это его проблемы.

Лев

Лев даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться - в первую очередь с теми, кто ему дорог. Впрочем, Льву будет тесно в узком кругу близких и друзей - ему захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек - ребенок, коллега, случайный попутчик - может стать для него сегодня задушевным собеседником, разговор с которым заставит Льва о многом задуматься.

Дева

Деве не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают ее от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Дева полностью уверена в своих решениях, ей стоит обдумать их еще раз, а лучше - отложить на потом. Сегодня ситуация может поставить перед ней важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.

Весы

Сегодня звезды гороскопа склоняют Весы продемонстрировать силу в каком-то вопросе - это обеспечит им нужный результат. День наделяет Весы уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему они смогут демонстрировать твердость в любом важном деле - и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Весов и их умению стоять на своем, окружающим сегодня придется учитывать их мнение, волей-неволей идя на компромиссы.

Скорпион

Сегодня Скорпион узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это - ключ к его огромным возможностям! Скорпиону под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика - все это сегодня ему по плечу. Скорпиону может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то он прав.

Стрелец

Стрелец будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Стрельца рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Козерог

Козерог будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ему захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Козерога не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Сегодня ему достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Козерогу довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Водолей

Сегодня окружающие будут то и дело раздражать Водолея. Даже если они напрямую не стоят на его пути и никак не могут помешать работе, Водолею может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Водолей сегодня способен потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ним рядом. Окружающим же будет казаться, что Водолей придирается к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.

Рыбы

Рыбы имеют шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на их судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сами Рыбы сегодня настроены не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Их ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!

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