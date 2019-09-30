Пользовательница "Твиттера" Дэни поделилась впечатляющим видео, на котором она делает упражнения с крупным молодым человеком в качестве груза на плечах.

Публикация моментально стала вирусной: внушительные физические способности девушки оценило более 10 миллионов человек, передает Day.Az со ссылкой на westroad.su.

Оказалось, за изнурительными тренировками стоит неаккуратно брошенный в сторону Дэни комментарий, когда она была маленькой девочкой.

"Помню, когда мне было 12, отчим моего друга сказал мне, что девушек не берут в пожарные, потому что "ни одна девчонка никогда не сможет поднять взрослого мужчину". Знаешь что? Иди к чёрту, Крейг", - прокомментировала красавица свое видео.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!