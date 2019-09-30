Этим летом легендарный бренд Rolls-Royce Motor Cars провел медиа тест-драйв в столице Венгрии, на котором наряду с журналистами из Хорватии, Словакии и Турции, приняли участие двое представителей медиа из Азербайджана. У журналистов появилась уникальная возможность протестировать Rolls-Royce моделей Ghost, Wraith и Dawn, а также самый дорогой в мире внедорожник Cullinan.

Роскошные автомобили всех вышеперечисленных моделей Rolls-Royce идеально проявили себя как в городских условиях и на загородной трассе, так и на специальном спортивном треке. Cullinan был на высоте, в горах Венгрии, во всех смыслах этого слова.

Сидя за рулём этих автомобилей, понимаешь, что инженеры и дизайнеры Rolls-Royce решили сделать роскошный автомобиль для владельца, который сам решил сесть за руль. Ведь существует стереотипное мнение, что владелец Rolls-Royce всегда сидит на заднем сиденье справа и конечно же, не управляет автомобилем, ведь для этого есть водитель. Однако, компания Rolls-Royce Motor Cars наконец-то решила сломать этот стереотип, и нужно отметить, что бренду это удалось.

Удовольствие от вождения кабриолета Dawn, седана Ghost, купе Wraith и внедорожника Cullinan действительно огромное, и сравнимо разве что с управлением яхты или катера. Автомобиль придает уверенность водителю и пассажиру, словно плавно и бесшумно плавая по дороге.

Уникальный алмаз Rolls-Royce - Cullinan

Машина названа в честь одного из самых крупных в мире алмазов, также известного под именем "Звезда Африки" - Cullinan.

Rolls-Royce Cullinan - это первый серийный внедорожник Rolls-Royce и самый дорогой в мире универсальный автомобиль. Rolls-Royce Cullinan построен на базе Rolls-Royce Phantom и способен ездить в любых условиях. Автомобиль оснащен двигателем V12 объемом 6,75 литра. В основе модели - полностью алюминиевая платформа Architecture of Luxury. В Баку Rolls-Royce Cullinan был представлен в конце 2018 года.

Тестируя автомобиль в условиях абсолютного бездорожья на горе близ небольшого венгерского городка Сентендре понимаешь, что вряд ли владелец этой дорогой машины окажется в таких экстремальных условиях. Однако, если это произойдёт, то автомобиль выполнит любые задачи и преодолеет все препятствия, причём при этом вы будете ощущать себя абсолютно уверенно и комфортно.

Так как это - первый полноприводный Rolls-Royce, машина снабжена кнопкой OFF ROAD, переводящей автомобиль в нужный режим. В это время активируются вся система и руль же становится крепче. Rolls-Royce Cullinan способен приподнять себя, увеличивая клиренс.

В багажнике Rolls-Royce Cullinan есть отличный сюрприз. Это столик и два кресла, где можно посидеть и отдохнуть на природе.

У автомобиля уникальная мультимедийная система и тач скрин на экране: можно посмотреть фильмы, навигацию, послушать музыку и т.д,

Тяжелая дверь Rolls-Royce Cullinan легко распахивается и закрывается кнопкой, впрочем, как и в других моделях Rolls-Royce. Отделка салона из натуральной кожи, а металлические отделки салона производят звук дорогого хрусталя при шелчке пальцем.

В захватывающих горных серпантинах Венгрии огромный внедорожник просто и легко вписывался во все повороты. Его система работала четко, ощущалась легкость управления автомобилем весом в 2.5 тон. Причём мягкость тормозов - поражала.

Мощь Rolls-Royce Ghost Black Badge, Rolls-Royce Wraith Black Badge... и сексуальный Rolls-Royce Dawn Black Badge.

Седан Ghost, купе Wraith и кабриолет Dawn в Будапеште были представлены в версии Black Badge и произвели неизгладимые впечатления на участников тест - драйва.

Black Badge - это подлинное преобразование не только во внешнем облике моделей Rolls-Royce, но и в сфере инженерных разработок бренда.

В эксклюзивную версию Black Badge входят черный окрас некоторых элементов кузова и салона, форсированный мотор и перенастроенная ходовая. Так, в версии Black Badge Rolls-Royce черный окрас также получили "Дух экстаза", окантовка решетки радиатора, отделка крышки багажника и нижних воздухозаборников. Выхлопные трубы также выполнены в темном металле. Монограмма RR на капоте, боковой и задней части каждого Black Badge стала серебряной на черном фоне, как бы открывая путь в альтернативную реальность.

Rolls-Royce Ghost Black Badge - это крупный, широкий и роскошный седан с мощным двигателем, под огромным капотом которого скрывается двигатель 6.6 литров V12 Turbo. Автомобиль функционален и удобен для пассажира и водителя.

Эта машина комфортабельна и аристократична настолько, что несмотря на динамичность и быстроту и высокую скорость во время тест-драйва, располагает к тихой и размеренной езде. При езде на седане Ghost ощущается полная стабильность и невероятное удобство.

Купе Wraith построен на платформе седана Ghost и по размерам незначительно отличается от своего старшего брата. Звание самого мощного "Роллса" Wraith заслужила благодаря увеличению отдачи 12-цилиндрового турбомотора объемом 6,6 литра, позаимствованного все у того же Ghost.

Мощность купе выросла с 563 до 633 лошадиных сил, что позволяет автомобилю достигать 100 км/ч за 4,4 секунды - это на 0,3 с лучше, чем показатели модели Ghost. Прибытие в Азербайджан самого первого купе Wraith Black Badge было отмечено престижной презентацией в салоне Роллс-Ройс в центре Баку в начале 2017 года.

На венгерском треке и Ghost, и Wraith проявили себя превосходно. Однако, Wraith по своему характеру больше напоминает спортивный автомобиль. Купе Wraith Black Badge легче Ghost Black Badge и немного отличается динамичностью в управлении.

Под капотом же кабриолета Dawn в "чёрной" версии Black Badge - V12 от BMW объемом 6,6 л, оснащенный с двойным турбонадувом.

Для "черной" версии разработана новая выхлопная система, а сам мотор форсирован: мощность выросла с 570 до 601 л.с., крутящий момент - до 850 Нм.

Двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Под более мощный мотор, как водится, усилены тормоза, доработана подвеска и новая, более "короткая" рулевая рейка.

На разгон Dawn Black Badge до 100 км/час кабриолет весом 2,5 тонны тратит всего 4,9 секунды.

В Будапеште Dawn Black Badge был протестирован в городских условиях. При езде по центральным улицам Будапешта, Rolls-Royce Dawn Black Badge привлекал внимание горожан и туристов.

Автомобиль настолько красив, что при въезде на центральный круг города, все остальные машины невольно уступали дорогу прекрасному кабриолету. Не зря в самой компании Rolls-Royce Motor Cars эту машину назвали "самой сексуальной за всю историю марки".

Протестировав великолепные модели Rolls-Royce понимаешь, что имел в виду Франк Тиманн (Frank Tiemann), директор по коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе, России и странах СНГ, когда он говорил в Баку, что Rolls-Royce не имеет конкурентов среди автомобилей, так как Rolls-Royce - это производитель не столько автомобилей, сколько предметов роскоши. И поэтому этот роскошный автомобиль может конкурировать только с дорогой яхтой, катером, частным самолетом или редкой картиной. Кроме того, после тест-драйва появляется осознание того, что одна модель этой роскошной марки не может быть лучше другой, есть просто другой Rolls-Royce. Каждая модель уникальна и через много лет любая модель Rolls-Royce сохранит свою цену и будет также прекрасно выглядеть. А тест-драйв в Венгрии будет ещё долго ассоциироваться с роскошным Rolls-Royce, захватывающим дух горными пейзажами и солнечными летними днями за рулем автомобиля мечты, и... огромным алмазом, украшающим скипетр английских королей.

Нихад Ахвердиев

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!