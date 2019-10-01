Если жизнь похожа на большую шахматную игру, то сегодня звезды гороскопа обещают игру на время. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе с удивлением обнаружите, что верный мат, который вы так долго готовили своему противнику, придется отложить до лучших времен, ибо время вышло. Еще один подвох этого дня: скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Мозг будет занят другими вещами, и есть риск настолько уйти в свои мысли, что в итоге пренебречь техникой безопасности или задуматься при переходе через дорогу. Будьте внимательнее, чтобы избежать травм! Кроме того, сегодня ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.

Овен

Даже если Овен не слишком любит интеллектуальные дискуссии, сегодня он может сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше! В идеале Овен хотел бы встретиться с противником, с которым его точки зрения полностью противоположны, ну а если нет - он готов спровоцировать собеседника на спор. Цель этого проста: Овен сегодня настолько уверен в своем интеллектуальном превосходстве, что не прочь продемонстрировать его всем вокруг.

Телец

Сегодня Телец, решая любой вопрос, будет похож на сороконожку, которую спросили, с какой ноги она начинает идти! Так же как сороконожка, задумавшись, запуталась в конечностях, так и Телец рискует заблудиться в лабиринте собственных мыслей. Что ж, понятия "думать" и "усложнять" находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе Телец готов продемонстрировать сегодня во всей красе, вызывая недовольство окружающих.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам внимательно слушать, что происходит вокруг: окружающие будут говорить важные вещи. День предоставляет Близнецам шанс собрать информацию по какому-то вопросу, услышать ценный совет или отличную идею. В дальнейшем все это может им пригодиться, поэтому сегодня Близнецам не стоит отвлекать внимание окружающих на себя. Наоборот, будьте внимательны сами: учитесь, слушайте, запоминайте.

Рак

Сегодня если Рак захочет произвести впечатление на окружающих, его главным козырем должен стать интеллект. Неважно, о каком собеседнике идет речь, - о начальнике, любимом человеке, случайном попутчике или лучшем друге: сегодня в любых кругах будут востребованы темы, далекие от светской болтовни. Политика, экономика, философия, математика - любые науки, которые помогут Раку блеснуть умом, ему рекомендуется срочно освежить в памяти, вспомнив школьные годы.

Лев

Сегодня Лев будет настроен третировать своих близких, заставляя их заниматься благоустройством личного пространства: кухни, дачи, рабочего кабинета... Ничего не поделаешь - ему в голову придет масса блестящих идей на этот счет, которые потребуют своего воплощения. Что касается мелких проектов, вроде генеральной уборки или покупок предметов быта, то это еще не беда. Главное, чтобы Лев на скорую руку не затеял крупную перестановку мебели или даже ремонт!

Дева

Сегодня вся энергия Девы рискует уйти в разговоры, открывающие перед ней тайны Вселенной. День склоняет ее к интеллектуальным беседам на самые серьезные и отвлеченные темы, вроде человеческой психики, духовного развития, секретов мироздания, происхождения снежного человека... Возможно, Дева встретит сегодня людей, с которыми сможет на эти темы всласть поговорить. Главное, витая в облаках, не потерять почву под ногами.

Весы

Сегодня в Весах проснется финансист! Их мозг будет работать четко, жонглируя цифрами и фактами. Если Весы посвятят этот день мыслям о том, как улучшить материальное положение, они произведут на свет отличный план, который поможет им неплохо заработать. Впрочем, не менее эффективными окажутся проекты того, как Весам создать вокруг себя атмосферу комфорта. Планирование отпуска, ремонта, любых крупных покупок сегодня поможет Весам не прогадать.

Скорпион

Сегодня Скорпион во всех сферах жизни, в том числе и в общении, будет опираться на логику, а не на чувства. Вместо того, чтобы гадать, что творится в душах людей, он захочет узнать это точно с помощью разговоров или даже вопросов в лоб. Впрочем, и сам Скорпион не будет таить от окружающих свои мысли и намерения, подробно объясняя, чего он хочет. Сегодня такая практика окажется эффективной: Скорпиону будет сопутствовать успех.

Стрелец

Сегодня Стрелец с удовольствием почувствует себя винтиком в чужом механизме - если только этот механизм хорошо отлажен и не скрипит. Он будет способен отлично работать в команде или под чьим-то началом, главное, чтобы Стрелец четко знал, что он делает и для чего. Только поняв до конца логику процесса и свою в нем роль, Стрелец будет готов осуществлять то, что задумано другими. Ну, а если окружающие не сочтут нужным посвящать Стрельца во все детали, им же хуже - придется все делать самим.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу сосредоточиться на создании интеллектуальных связей с людьми. Вначале любое общение строится по принципу симпатии-антипатии, однако для более глубоких отношений одних лишь симпатий мало, необходимо найти общие темы и интересы. Именно к такому "продвинутому" общению в сфере логики, а не чувств, день и склоняет сегодня Козерога, призывая его вывести свои отношения с кем-то на качественно новый уровень.

Водолей

Сегодня Водолей способен все в своей жизни аккуратно разложить по полочкам! Спонтанность хороша не всегда, чаще всего залог успешного дела - это план, учитывающий мельчайшие детали. Именно к построению таких планов звезды гороскопа склоняют Водолея, согласно поговорке "Семь раз отмерь". Не важно, о чем идет речь, - о крупном событии в его жизни, диете, отпуске или вечеринке. Спланировав сегодня любое действие заранее, Водолей обречет его на успех!

Рыбы

Сегодня в разговорах Рыбы то и дело могут проявлять рассеянность или терять нить беседы, и все из-за того, что собеседники будут заставлять их скучать! Обычные бытовые темы или светские сплетни набили оскомину, а по-настоящему умного собеседника надо найти. Звезды гороскопа советуют Рыбам выбраться сегодня куда-нибудь, где у них есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима Рыбам, как глоток свежего воздуха!

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