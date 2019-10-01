Некоторые девушки реагируют на эмоциональную измену партнера куда острее, чем на физическую. И неслучайно: распознать ее не так просто, но если появились первые подозрения, от ревности может развиться настоящая паранойя. Чтобы не сводить с ума ни себя, ни возлюбленного, запомните несколько признаков, которые говорят о том, что мысли вашего мужчины занимает другая женщина.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Он часто сидит в соцсетях

Если так было всегда, - ничего страшного. Но если он лишь недавно проникся особой любовью к Интернету и проводит там львиную долю своего времени, - это повод задуматься.

Он не рассказывает о своих делах

Вы привыкли делиться друг с другом новостями за прошедший день, но в последнее время он избегает подробных рассказов и отвечает лишь "все нормально"? Очевидно, что ваши отношения уже точно не те, что прежде. Да и что ему рассказывать о своем дне, если он постоянно думал о другой?

Он провоцирует ссоры

И намеренно ведет себя отвратительно, что бы вы сами решили с ним расстаться. Тогда и он и крайним не окажется, и со спокойной душой сможет уйти к своей новой возлюбленной.

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