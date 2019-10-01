Куркуму часто называют "золотой специей" из-за ее ярко желтого цвета. Ее используют как пищевую добавку и как лекарство. Давайте разбираться, за что так ценят куркуму в Восточных странах.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Чем полезна куркума?

Основной компонент куркумы - куркумин. Природный антиоксидант и мощное противовоспалительное средство.

Использование этой приправы в разумных дозах помогает заживлению акне, так как налаживаются пищеварительные процессы. Куркумин помогает ускорить метаболизм и снизить вес, кроме этого нейтрализует свободные радикалы и повышает иммунитет.

Как правильно употреблять куркуму?

1. Добавлять в напитки, например, в кефир. Предварительно разведите полграмма специи в горячей воде.

2. Можно использовать как маску для волос - 1 чайную ложку смешайте с оливковом или кокосовым маслом и нанесите на волосы. Повторяйте эту процедуру 1 раз неделю.

3. В период простуды можно сделать лечебный чай. Одну чайную ложку куркумы смешайте с теплой водой, добавьте мед и лимон.

Два сочетания, которые усиливают полезные свойства куркумы

1. Куркума и черный перец: пиперин ускоряет усвоение куркумина в две тысячи раз!

2. Куркума и жиры: куркумин лучше растворяется в жирах - употребляйте его с оливковым маслом.

Не рекомендуется употреблять с зеленым чаем, красным виноградом, клюквой и с другими продуктами, содержащими кверцетин. Этот фермент нейтрализует полезное действие "золотой специи".

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