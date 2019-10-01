Одна из тайн египетских пирамид раскрылась с помощью документа 3000-летней давности. Об этом рассказала историк Беттани Хьюз во время одной из исторических телепередач.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Находка позволила специалистам понять, почему египтяне вдруг перестали хоронить фараонов и их семьи в пирамидах, а перешли в специально отведенное для гробниц ущелье "Долина царей".

Так ученые нашли древний судебный документ, в котором было зафиксировано расследование о воровстве, случившемся около 3000 лет назад. Эксперты расшифровали "исповедь" вора, который ворвался в гробницу Себекемсафа II. Оказалось, что вора привлекало золото, хранящееся в гробницах, потому что его было легко расплавить и таким образом скрыть следы воровства.

По мнению историков, именно разбойники, начавшие обворовывать усыпальницы, вынудили египтян прекратить хоронить фараонов в пирамидах. Ученые сожалеют, что многие предметы из гробниц разграблены и утеряны навсегда.

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