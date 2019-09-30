Полиция Нидерландов поместила под стражу попугая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве пояснили, что хозяин птицы был арестован по подозрению в магазинной краже. Когда мужчину задерживали, с ним был попугай-неразлучник.

На данный момент, птица проходит по делу как свидетель. Из-за отсутствия в отделении полиции клетки, попугай сидит вместе с владельцем, ему дали кусок белого хлеба.

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