https://news.day.az/unusual/1161462.html Полиция Нидерландов арестовала попугая
Полиция Нидерландов арестовала попугая
Полиция Нидерландов поместила под стражу попугая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В ведомстве пояснили, что хозяин птицы был арестован по подозрению в магазинной краже. Когда мужчину задерживали, с ним был попугай-неразлучник.
На данный момент, птица проходит по делу как свидетель. Из-за отсутствия в отделении полиции клетки, попугай сидит вместе с владельцем, ему дали кусок белого хлеба.
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