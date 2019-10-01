https://news.day.az/unusual/1161697.html 13 фотографий работы перфекционистов
13 фотографий работы перфекционистов
Перфекционисты привносят порядок и логику туда, где это, казалось бы невозможно. Им под силу разобрать огромную кучу хлама и сотворить настоящее чудо. Остается только любоваться идеальным порядком. Глядя на эти фотографии, понимаешь, что перфекционизм напрасно считают недостатком характера.
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