Перфекционисты привносят порядок и логику туда, где это, казалось бы невозможно. Им под силу разобрать огромную кучу хлама и сотворить настоящее чудо. Остается только любоваться идеальным порядком. Глядя на эти фотографии, понимаешь, что перфекционизм напрасно считают недостатком характера.

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