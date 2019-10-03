В погоне за молодостью и красотой девушки тратят огромные деньги на крема, сыворотки и различные инъекции. И даже не подозревают о том, что, несмотря на все это, каждый день они самостоятельно приближают себя к старости. И виной тому повседневные, но губительные привычки.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Плохая наволочка

Наволочка из грубой ткани провоцирует появление морщин. Дабы избежать этого и во всех смыслах спать спокойно, приобретайте шелковые наволочки, которые уменьшают натяжение кожи и препятствуют возникновению угрей.

Питье из трубочек

Любительницам коктейлей стоит отказаться от трубочек не только ради экологии. Дело в том, что питье через соломинку приводит к образованию морщин вокруг губ. Точно так же, как постоянное питье из бутылок.

Тугие прически

Волосы, собранные в хвост или косу, - это красиво, но злоупотреблять такими прическами не стоит, ведь они могут привести к выпадению волос. Помимо этого, волосы становятся тонкими и ломкими, на лбу воспаляются прыщи, а еще появляются залысина в районе лба и висков.

Строгие диеты

Жесткие ограничения в питании могут не только избавить от лишнего веса, но и прибавить морщин на лице. Кроме того, для организма опасно исключение жиров из рациона, - при их дефиците волосы и кожа быстро становятся сухими и стареют.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!