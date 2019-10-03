Бабушкины советы: в каких случаях уборка в дом беду накликает
В такие дни уборка дома лишь горе притянет, а от чистоты счастья не будет.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Мусор выносить после заката - плохая примета
Если мусор выбрасывать после захода Солнца, беда в дом придет и благосостояние семьи ухудшится.
Мытье пола в вечернее время суток
Влажная уборка полов, когда Солнце зашло, в дом нечистую силу привлечет и раздоры в семье посеет.
Мыть посуду в гостях - дело неблагодарное
Ни в коем случае нельзя мыть посуду в гостях, так как это плохая примета: для одиноких - к упущенному счастью, для женатых и замужних людей - к страданиям и печали.
За своим домом самой следить нужно
Если чужой человек в вашем доме убираться будет - ждите раздоров, проблем в отношениях и больших убытков.
Грязная посуда, оставленная на ночь
Грязную посуду на ночь нельзя ни в коем случае оставлять.
Немытые кружки - сплетни о хозяйке притянут, грязные тарелки завистникам сил придадут, а ножи и вилки немытые зерно раздора в отношениях с близкими посеют.
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