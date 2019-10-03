Как звучит Марс, теперь может услышать каждый. NASA опубликовало сенсационные аудио, на них слышны шумы Красной планеты - ветер, марсотрясение и работа посадочного модуля, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Услышать Марс удалось благодаря работе модуля Ин Сайт.

Больше всего он зафиксировал, как говорят ученые, "марсотрясений". Однако человек бы их не уловил, высадись на Красной планете.

Для нас подобные звуки недоступны. Услышать их удалось только после специальной обработки.

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