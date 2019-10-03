Но больше радовалась и смеялась поклонница звезды "Форсажа" Мэри Гровер, собственно, песня предназначалась именно ей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Узнав, что фанатка отмечает столетний юбилей и при этом активно пользуется интернетом, Джонсон записал ей поздравление и отправил через соцсети.

И признался, что подобные моменты считает самой приятной стороной популярности.

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