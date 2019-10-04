Если едва проснувшись с утра после многочасового сна, вы чувствуете себя выжатой как лимон, а тело будто придавило бетонной плитой, то вполне возможно, в вашем окружении завелся энергетический вампир. И распознать его нужно немедленно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Существуют пассивные и активные энергетические воры или попросту вампиры. Первые часто жалуются на свою жизнь, на обстоятельства и вечно недовольны исходом любой ситуации. Рассказывая о своем негативном опыте, они стараются "обменять" его на позитивный посыл от собеседника. Сам же оппонент тем временем начинает ощущать упадок сил и эмоциональное выгорание.

Другие же любят создавать конфликтные ситуации и ругань, провоцируя остальных на неадекватное поведение. Их задача - не остаться без внимания, вывести свою "жертву" на ответную реакцию, и чем она мощнее, тем сильнее и эмоциональная отдача. После знатной ссоры такие люди обычно чувствуют себя обновленными и энергетически наполненными, в то время как остальные ощущают лишь злость, грусть и эмоциональное опустошение.

Как понять, что крадут вашу энергию и вы общаетесь с вампиром прямо сейчас

Испокон веков принято считать, что энергетического вампира можно распознать по мимическим морщинам. У вечно недовольного человека чаще встречаются глубокие межбровные и носогубные складки.

Во время беседы вы понимаете, что вам невыносимо подолгу смотреть собеседнику в глаза - возможно, именно сейчас он крадет вашу энергию. Люди с "тяжелым" взглядом чаще являются энергетическими вампирами.

Как защититься

При общении с потенциальным энергетическим вором нужно вести себя вежливо и ни в коем случае не раздражаться - не кормите такого человека своими эмоциями, ведь он только этого и ждет. Взвешивайте все свои ответы в беседе с подобными людьми и старайтесь оставаться равнодушны к колкостям, которыми могут быть направлены в ваш адрес.

Не поддавайтесь на манипуляции, а всю агрессию по отношению к себе переводите в шутку.

Если избежать разговора с энергетическим вампиром не удается, обратите внимание на тему вашей беседы и не поддерживайте ее, если понимаете, что такой разговор может высосать у вас все силы.

Энергетические вампиры любят не только жаловаться на свою жизнь, но и сплетничать о других. Основная их задача - вызвать у собеседника негативные эмоции, например раздражение, злость или обиду.

На самом деле становиться энергетическим вором способен практически каждый человек, в зависимости от обстоятельств, в которые он попал. Одним людям нужна эмоциональная подпитка во время болезни, другие же питаются энергией других, находясь в стрессе. Далеко не все из них делают это осознанно и могут высасывать энергию у собеседника, даже не понимая, что наносят человеку вред.

Единственное, что тут можно сделать, - это оградиться и не позволять себе становиться донором для таких людей. Поняв, что собеседник не хочет делиться своими энергетическими силами, вампир быстро отстанет - ему будет проще найти новую более восприимчивую жертву, чем долго копаться с человеком, который ею становиться не намеревается.

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