Кошки - очень сообразительные и хитрые животные. Учёные давно установили, что Мурки и Барсики могут не только понимать причинно-следственные связи, абстрактно мыслить, но и намеренно перехитрить своего хозяина. Ниже представлено 8 пород кошек, которые способны удивить своей сообразительностью и талантами.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Экзотическая кошка

У этих милых кошек ласковый характер. Они осторожничают с незнакомыми людьми. Но если вы прошли проверку, экзот будет полностью доверять вам и любить самой настоящей кошачьей любовью.

Британская длинношерстная

Кошки этой породы как нельзя лучше подходят семьям с маленькими детьми. Они спокойные и терпеливые, но при этом имеют отличную память и не очень любят, когда кто-то трогает их игрушки или миску для еды.

Абиссинская кошка

Абиссинцы любознательны и умны. Желая участвовать во всех домашних делах, они всюду суют свой нос. Тапочки они вам, конечно, не принесут, а вот брошенную игрушку или мячик - запросто.

Бенгальская кошка

Очень озорные, общительные кошки. Они обожают воду и могут плескаться везде, где только можно.

Бирманская кошка

Это спокойные и грациозные кошки, которые обожают нежиться в объятиях человека. Они при этом очень игривые, но никогда не будут мешать хозяину, если он занят.

Мейн-кун

Крупные и красивые мейн-куны не только дружелюбны, но и очень умны. Они быстро привыкают к поводку, и их можно научить выполнять простые команды.

Сингапурская кошка

Это спокойные, умные, покладистые кошки, у которых абсолютно отсутствует агрессия по отношению к людям. Они очень привязываются ко всем членам семьи.

Саванна

Умных кошек этой редкой и дорогой породы можно дрессировать. Они любят играть в "апорт" и ездить в автомашине. А если у вас дома живёт собака, с ней они наверняка подружатся.

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