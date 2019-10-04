Свекла - один из самых полезных и низкокалорийных овощей. Ее пищевая ценность - 40 калорий. И при этом - огромное количество полезных микроэлементов: калий, бор, хром, рубидий, фосфор, магний, кальций, цинк, йод, сера, хлор, марганец, натрий, медь, фтор, никель, железо.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

При термической обработке многие фрукты и овощи теряют свои полезные свойства и витамины. В случае со свеклой в процессе варки в ней значительно сокращается количество витаминов С, B5 и B9 (фолиевая кислота) - показатели фактически сводятся к нулю. Также свежая свекла содержит меньше калорий и простых углеводов: если вы на диете, это точно ваш вариант. В сыром виде свеклу чаще всего добавляют в салаты и различные детокс-коктейли.

Чем полезна свекла? Благодаря антиоксидантам в составе регулярное употребление этого овоща выводит шлаки и токсины, очищает от солей и снижает содержание холестерина. Корнеплод способен даже нормализовать менструальный цикл, укрепить кости и суставы, улучшить деятельность сердечно-сосудистой системы и зрение.

Важный факт: не стоит сочетать корнеплод с чесноком, поскольку это сочетание увеличит нагрузку на сердце.

Также существует список исключений, при которых нельзя потреблять этот продукт сырым. Если у вас есть аллергия на ярко-красные плоды, мочекаменная болезнь, сахарный диабет, почечная недостаточность и камни в почках, то корнеплод стоит отварить.

Если вы все же решили прибегнуть к термической обработке, варите свеклу не дольше четверти часа и не снимайте кожицу. Затем слейте горячую воду и оставьте овощ в холодной воде до полного остывания. Теперь можно снимать кожуру! Такой способ поможет максимально сохранить все полезные вещества.

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