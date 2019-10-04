Бесприцельная стрельба практиковалась еще с середины XVII века - подразумевалось, что этот принцип в решающие моменты атаки позволяет не отвлекаться на точечные выстрелы в дыму боя, теряя драгоценные секунды. В современных армиях мира другие причины для обоснования эффективности данной техники ведения огня.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Прусская пехота не целилась

Шотландский историк Август Констам, описывая тактику русской и прусской пехоты в Семилетней войне (50-е годы XVII века), отмечал, что прусским уставом при наступлении предписывалось вести бесприцельный огонь в середину строя неприятеля. Генерал-аншеф Виллим Фермер, автор русского руководства по сражению с противником, делал упор на прицельную стрельбу пехоты, (приказывалось "целиться в половину роста [солдат врага]").

Однако, как отмечал Констам, этот метод хоть и был более эффективным в ближнем бою (стреляли тогда с 50-70 м), он зачастую не являлся принципиально важным для победы: прусская армия оказывалась успешней русской благодаря лучшей маневренности в условиях сражения - наши войска не могли действовать "с поспешностью".

Прием ближнего боя

По утверждениям отечественных и зарубежных специалистов, стрельба навскидку (ее еще называют интуитивной) из всех видов оружия эффективна прежде всего в ближнем бою, когда у бойца активизируется туннельное зрение - он видит только цель по центру взгляда, лишаясь периферического обзора. Автор книги "Тактическая стрельба" Алексей Потапов приводит примеры неприцельной стрельбы, которую практиковали еще младшие офицерские чины царской армии. В этом издании подробно описывается техника подобного огня, применяемая главным образом спецназом.

Инструктор по стрелковой подготовке из США Габриэль Суарез в своей статье в российском журнале "Солдат удачи" исследует мнения соотечественников по поводу неприцельной стрельбы и целесообразности ее применения. Он считает, что главным преимуществом принципа ведения огня не целясь являются специфические условия, в которых находятся бойцы: зачастую для прицельной стрельбы не остается времени - важно максимально быстро среагировать на возникшую цель.

Суарез подразделяет тактику ведения неприцельной стрельбы для солдат регулярной армии и для спецназовцев, которые, к примеру, участвуют в операции по освобождению заложников - особенности ведения огня в данных ситуациях принципиально разнятся, поскольку в последнем случае процесс должен быть строго дифференцируемым и продуманным до мелочей. Тактика стрельбы спецподразделений (в том числе и "слепой", неприцельной) - результат тщательнейшей подготовки.

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