Ученые определяют исчезновение вида по косвенным признакам: уничтожение мест обитания, отсутствие данных наблюдений и другие факторы. Об этом сообщил РИА Новости научный сотрудник Зоологического музея МГУ Павел Смирнов во Всемирный день защиты животных, который празднуется 4 октября, передает Day.Az.

В 2015 году ученые сообщили о начавшейся эпохе вымирания животных на Земле, это шестое подобное событие за историю планеты. С этого момента вышло несколько работ, подтверждающих первоначальный вывод ученых. Такое стремительное вымирание связывают с резким повышением глобальной температуры, которое в свою очередь связано с антропогенными парниковыми выбросами. Кроме того, животные испытывают огромный прессинг со стороны человека.

"В непосредственном наблюдении за ходом вымирания своими глазами есть определённая сложность: гораздо проще зафиксировать наличие того или иного вида в той или иной местности, чем доказать, что он здесь достоверно исчез. Поэтому факт вымирания живых организмов чаще всего признается на основании результатов не единственной полевой экспедиции, а в результате анализа целого ряда прямых и косвенных доказательств. В их числе - наличие или отсутствие пригодных для жизни вида условий, площадь его потенциального ареала, число лет без встречи с ним и так далее", - рассказал Смирнов.

Он привел примеры, когда значительное уменьшение численности отдельных видов хорошо заметны даже неспециалистам.

"Хороший пример - резкий взлет цен и почти полное исчезновение из розничной продажи икры осетровых рыб в результате перевылова и деградации речных экосистем. Большинство видов осетровых в настоящее время находятся на грани вымирания, а некоторые, например, китайский веслонос, скорее всего, уже вымерли", - пояснил Смирнов.

Он также отметил, что на численность видов может влиять благоустройство в городах. Например, в Москве сократилась число соловьев.

"Глобально этой замечательной птице ничего не угрожает, однако благоустройство пойменных насаждений за счёт полной расчистки густых зарослей попросту лишает птиц привычных условий для жизни. По этой же причине из городов уходят многие насекомые, тесно привязанные к какому-либо одному виду деревьев или кустарников. Это лишь немногие примеры того, как изменения среды во благо человека оказываются неблагоприятными для диких животных и ведут к сокращению их численности", - сказал собеседник агентства.



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