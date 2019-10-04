https://news.day.az/unusual/1162792.html Драматичная реакция кошки на прикосновение котенка рассмешила Сеть - ВИДЕО
Драматичная реакция кошки на прикосновение котенка рассмешила Сеть - ВИДЕО
Иногда наши питомцы могут быть чрезмерно эмоциональными и бурно на все реагировать. Но маленький котенок даже не подозревал, что его мама из таких. Малыш слегка прикоснулся к лапе кошки, однако этого хватило, чтобы она подлетела от испуга и в ужасе убежала, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.
Смешной прыжок хозяйка засняла на видео.
Комментаторы сайта Imgur, на котором ролик набрал более 200 тысяч просмотров за 10 часов, посмеялась над драматичной реакцией кошки и над бесценным выражением мордочки котенка.
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