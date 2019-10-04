Иногда наши питомцы могут быть чрезмерно эмоциональными и бурно на все реагировать. Но маленький котенок даже не подозревал, что его мама из таких. Малыш слегка прикоснулся к лапе кошки, однако этого хватило, чтобы она подлетела от испуга и в ужасе убежала, передает Day.Az со ссылкой на ridus.ru.

Смешной прыжок хозяйка засняла на видео.

Комментаторы сайта Imgur, на котором ролик набрал более 200 тысяч просмотров за 10 часов, посмеялась над драматичной реакцией кошки и над бесценным выражением мордочки котенка.

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