Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось жалеть о сказанных словах. Некоторые фразы порой кажутся безобидными, но глубоко ранят других людей.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

"У тебя уставший вид"

На самом деле мы не имеем никакого представления о том, что в реальности происходит в жизни других людей. Подобная фраза дает понять человеку, что все вокруг знают о его проблемах.

Внешний вид может выдавать то, что у людей творится в душе, но об этом лучше не говорить. Спросите лучше у человека: "У вас все в порядке?". Так вы покажите ему, что вы переживаете и вам не все равно.

"Ты для него слишком хороша"

Этой фразой обычно утешают подругу, пережившую разрыв отношений с молодым человеком. На самом деле она звучит, как оскорбление для женщины. Она воспринимает ее, как свидетельство того, что у нее нет вкуса и она вообще не разбирается в людях. Ей кажется, что ее обвиняют в том, что она сама выбрала такого парня и столько времени на него потратила бессмысленно.

В этом случае девушке лучше сказать: "Он многое потерял".

"Ты так похудел, что даже помолодел!"

Этот комплимент представит вас не в лучшем свете перед собеседником. Особенно неприятно его будет слышать человеку, который всегда комплексует из-за своих лишних килограммов. Очередное упоминание о его проблеме сразу вызовет негативные эмоции. Если вы не хотите нажить себе врага, не используйте подобной фразы.

Дополнив речь напоминанием женщине о ее возрасте, вас будут ждать большие неприятности.

"Не обижайтесь, но..."

Начиная речь с подобной фразы, вы сразу подготавливаете человека к самозащите. Двойное отрицание переводит разговор в негативное русло. Все, что сказано будет дальше, для собеседника не будет иметь никакого смысла.

Не используйте подобную фразу, если не хотите вывести человека из себя и испортить с ним отношения.

"Я всего добился сам"

С самого рождения нас окружают люди, которые в разной степени влияют на наше развитие и становление в жизни. Говоря эту фразу, вы обесцениваете их вклад и обижаете. Вы вправе делать свои выводы из происходящего с вами в жизни, но отрицать помощь других некрасиво. Умный человек никогда не скажет подобной фразы.

Лучше говорите: "Благодаря моим родителям и поддержке близких людей я смог всего добиться в жизни". Так вы будете правы и никого не обидите.

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