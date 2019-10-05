По статистике, большинство людей набирает лишний вес именно в холодное время года. Разбираемся с распространенными причинами и рассказываем, как этого избежать.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Мы хотим согреться

И наш организм тоже. Большое количество энергии зимой уходит на обогрев. Разумеется, это не повод перегружать желудок тяжелой и жирной пищей. Очень важно избегать длинных перерывов между приемами, иначе рискуете нарушить баланс гормонов, которые регулируют скорость обмена веществ. У тех, кто питается нерегулярно и ест раз в 5 часов, повышается гормон грелин, из-за чего происходит гормональный дисбаланс. К слову, ВОЗ рекомендует дробное питание - 4-5 раз в день.

Мы хотим поднять себе настроение

Отсутствие солнца и холод расстраивают нас: желание что-либо делать пропадает, и мы сидим дома и не стремимся проводить время активно. Это связано с дефицитом витамина D. Его недостаток ведет к эмоциональному перееданию. Зимой важно контролировать уровень этого витамина и, в случае дефицита, обязательно принимать добавки. Как только выходит редкое солнце, обязательно отправляйтесь на прогулку, а отпуск лучше всего спланировать в теплых краях.

Мы едим "за компанию"

Домашние застолья, посиделки в кафе и большое количество праздников - мы оказываемся за столом чаще обычного. Важно научиться говорить "нет", когда вас пытаются перекормить в гостях со словами "я так долго готовила". А еще - научиться отличать мнимый голод от реального. Если вы не голодны, лучше "за компанию" выпить чай или кофе. Если все-таки надумали поесть, из всего многообразия важно выбрать 2-3 конкретных блюда и не перегружать желудок всем подряд. Контролируйте количество выпитого алкоголя, даже если ваша цель - "согреться". Очень часто мы не ограничиваемся одним бокалом вина, а в нем в среднем уже около 150 ккал.

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