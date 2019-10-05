Существует множество талисманов, обещающих удачу в карьере или личной жизни. Победители лотерей утверждают, что деньги тоже можно привлечь.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Амулеты и талисманы

Многие верят в силу амулетов и талисманов, которые постоянно носят с собой. Причем у каждого амулета свое предназначение. Одни помогают в личной жизни, другие - в карьере. Но самой большой популярностью пользуются амулеты, привлекающие деньги. Любовь Догорова постоянно носила в кошельке китайские монетки фэншуй на красной нити. Считается, что яркий цвет привлекает энергию удачи, а монеты помогают в денежных делах. Деньги действительно появились в жизни Любови: она выиграла 500 млн рублей в новогоднем розыгрыше "Русского лото".

Сила мысли

Многие люди верят: если ты что-то хочешь и визуализируешь свою мечту, она обязательно сбудется. Этот метод работает и с лотереями, уверена Юлия Аверьянова из Твери. В прошлом году она купила билет на новогодний розыгрыш "Жилищной лотереи": "Не знаю, как это объяснить, но я предчувствовала выигрыш. С момента покупки билета твердила: "Квартира точно будет моя!"" В первый день 2019 года Юлия узнала, что выиграла квартиру стоимостью 3,5 млн рублей.

Магия чисел

Часто участники лотерей отмечают в билетах любимые числа или важные для них даты. Некоторым они действительно приносят удачу. Анастасия Петухова из Сибири выиграла более 12 млн рублей в лотерее "Рапидо", отметив в билете свои счастливые числа. А москвич Константин Кухновец отметил в билете "Гослото "5 из 36"" дату своего рождения и выиграл почти 2,5 млн рублей.

Статуэтки

Символом 2018 года по китайскому календарю была собака, поэтому в семье Валентины Фирсаковой хранилось несколько статуэток этого животного. На Новый год она решила подарить сыну набор "Жилищной лотереи", а перед этим попросила у одной из статуэток удачи. Это сработало. После розыгрыша сын Валентины понял, что выиграл в лотерею более миллиона рублей.

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