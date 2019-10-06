Существует достоверно подтвержденное исследованиями мнение, что злым людям свойственно переоценивать свой интеллект. Невротики, наоборот, обычно считают себя глупее, чем показывают результаты их тестов на интеллект. Как же человеку понять без помощи со стороны, умный он или глупый? Достаточно понаблюдать за собой в повседневном общении с другими людьми.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Отсутствие чувства юмора

Если все понимают шутку быстрее вас, а вам приходится каждый раз спрашивать, в чем соль, значит все остальные соображают быстрее и лучше воспринимают намеки. Другое возможное объяснение - какое-либо расстройство аутичного спектра. При таком расстройстве люди крайне тяжело "считывают" намеки и плохо понимают юмор.

Вспыльчивость и злость

Злость и невысокий интеллект часто идут рука об руку. Хотя постоянная злость может также быть признаком депрессии или другого эмоционального расстройства.

Склонность к обобщениям

Наш мозг склонен к обобщению, потому что в древние времена это помогало нашему виду выжить. Если первая встреча с чем-то заканчивалась плохо, в дальнейшем наши предки избегали подобных встреч. Древние механизмы выживания лежат и в основе ксенофобии. Однако умного человека характеризует гибкость ума и способность приспосабливаться к новому миру. Понимание, что не все лысые - злодеи, даже если лысый однажды украл у вас кошелек - признак независимого мышления. Постоянное оперирование тезисами типа "Однажды лысый сделал плохую вещь, поэтому все лысые плохие" - признак глупости.

Неловкие ситуации

Неловкие или глупые ситуации так и называются потому, что глупые люди попадают в них чаще умных.

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