Все мы с детства слышали о пользе каш. Но на самом ли деле крупы обязаны быть основой здорового рациона? Любой диетолог обязательно посоветует включить каши в свое меню, но с обязательной оговоркой, что от некоторых из них лучше все же отказаться. Итак, какие же крупы не несут в себе никакой пользы?

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Манная крупа

Всем известная манная каша, которой потчевали нас бабушки и мамы, уверяя, что она невероятно полезна, на самом деле никакой ценности в себе не несет. В ней нет совершенно никаких витаминов и полезных минеральных веществ. Она содержит лишь крахмал в чистом виде и немного белка.

Шлифованный рис

Хотя сторонники здорового питания и уважают рис (предпочитая, правда, бурый белому), его нельзя назвать полезным. Крупа крайне бедна на содержание витаминов, клетчатки и других полезных элементов. Кроме того, у риса довольно высокий гликемический индекс - 50-70.

Овсянка

Речь, конечно, не о геркулесе, в котором содержится масса полезных веществ. Мы говорим о кашах быстрого приготовления, которыми часто его заменяют. Безусловно, залить содержимое пакетика водой, оставить на несколько минут и получить быстрый завтрак очень удобно. Но при этом такой прием пищи полезным никак не назовешь. В такой каше содержится много искусственных ароматизаторов и подсластителей. А вот ценных питательных компонентов и клетчатки нет вовсе. Регулярное употребление овсянки быстрого приготовления в пищу может спровоцировать набор лишнего веса, а также развитие сердечно-сосудистых заболеваний и даже диабета.

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