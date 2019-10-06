Овен

Жизнь слишком коротка, чтобы экономить, а посему Овен в первый же день после зарплаты покупает брендовое платье, которое стоит как Эйфелева башня, но выглядит, как старый туалет в деревне, скупает эксклюзивный алкоголь, мясные и сырные деликатесы и устраивает вечеринку у себя дома. Почему дома? А потому что пара стейков мраморной говядины стоили как месячная аренда самого приличного клуба на районе. И приглашает на праздник жизни всех знакомых, соседей и ни в чем не виноватых мимо проходящих. Да, следующие 29 дней Овен на завтрак, обед и ужин ест исключительно солнечную энергию, запивая нервами своих близких, зато вечеринку она до следующей зарплаты не забудет.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Телец

Тельцы же слишком умные, чтобы тратить деньги на такие шалости, как отдых, вечеринки, здоровье, еда. Каждый манат, который Телец заработала, можно потратить куда разумнее, например, положить под матрас, к другим манатам. А на сапоги можно и бахилы одеть, чтобы не промокали. Еще чего, новые покупать: вы цены видели?

Близнецы

Близнецам хорошо живется и при деньгах, и без них. Курсы по управлению космическим кораблем, мастер-классы по выращиванию муравьиной фермы, золотой том советских анекдотов, экологически чистый корм для гигантской улитки, чулки Жанны Агузаровой - причины, по которым деньги у Близнецов заканчиваются слишком быстро.

Рак

Деньги для Раков - божество, к которому нужно относиться с особым уважением. Копить, пересчитывать, создавать тотемы денег, амулеты, обустраивать алтарь...Но, в то же время, сложно назвать Рака скупердяем: для своих близких он и бесплатного кофе не пожалеет, да еще и с сахаром.

Львица

Львица была рождена, чтобы купаться в роскоши и чувствовать зависть даже тех, кто выше ее по статусу. Поэтому высокооплачиваемая работа и богатые мужчины - главные цели в ее жизни. На худой конец можно начать штамповать поддельные деньги. Зря что ли Львица в художественную школу ходила?

Дева

Щедрость Девы не знает границ: она с радостью подарит вам свое время, с упоением даст эффективный совет, с удовольствием пообещает одолжить деньги - и на этом хватит. И не нужно ее за жадину считать. Знали бы вы сколько денег она спускает, чтобы одеть и накормить бедных и немощных себя.

Весы

"Не имей сто рублей, а имей сто друзей" - это про Весов. К каждому из этих ста друзей можно в гости зайти, чай попить, задержаться на дольше и покушать, да еще и денег в долг взять. Ну и зачем работать, спрашивается?

Скорпион

Красотка-Скорпион за лишний (уже раз заваренный) пакетик чая вытрясет из вас душу. Конечно, деньги нужны для того, чтобы их тратить, но тратить их нужно с умом. Например, дать другу в долг под проценты, а потом высосать из него все, что он имеет, включая психическое здоровье.

Стрелец

Стрельцы любят тратить деньги, и чаще всего - не свои. Как они проворачивают это годами? Да просто. Вы эти щенячьи глаза видели? А сладкий голосок слышали? То-то же. Тут не то, что деньги, тут душу бы не отдать раньше времени.

Козерог

Вы думаете, что Козероги впахивают днями и ночами ради статуса и всеобщей любви? Конечно, да. Но это не самое главное. Деньги для них тоже не последнее место занимают, хотя, куда они их тратят - загадка века. Возможно, они строят свой собственный космический корабль, чтобы, наконец, им перестали мешать эти раздражающие смертные.

Водолей

Деньги Водолея, как призрак, то появляются из неоткуда, то уходят в никуда. Самое главное, что Водолея это никоим образом не напрягает: деньги для нее - та вещь, без которой в современном мире можно прожить. Плюнешь на белый лист - вот тебе и современное искусство, а тут сразу и ценители искусства слетаются, хипстеры и деньги.

Рыбы

Богатство для Рыбок - проклятье. Поэтому всякий раз, когда в рыбьем кармане появляются деньги, она тратит их налево и направо, покупая необходимые вещи. Надувной бассейн, например, или массажер для плавников.

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