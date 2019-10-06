Для кого-то поездка на поезде - обременительная часть командировки, для кого-то - приятный опыт, для некоторых - возможность путешествовать. Но как бы вы к этому ни относились, вы должны знать, что в пассажирских поездах существуют свои традиции и ритуалы, которых следует придерживаться. Именно о них мы и хотим рассказать ниже.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Продуктовые шахматы

Продуктовые шахматы - настольная игра, при которой противники пытаются максимально заполнить ограниченную территорию столика своими продовольственными запасами. Обычно игра начинается сразу после посадки. Пассажиры, дико шурша целлофановыми пакетами и фольгой, начинают первым делом выкладывать провизию на стол, и незамедлительно ее употреблять. Зачастую еще до отправления поезда.

Ваша задача (если едете один) - отвоевать хотя бы законную четверть территории. А если стол уже оккупирован врагом, то постараться вытеснить его хавчик со своих законных земель. Если попутчики попались адекватные и компанейские, то стороны объединяются и уже не делят хрючево на "твое" и "мое".

Во всех остальных случаях поединки за владение столом сопряжены с напряжением, нервотрепкой и убийственными взглядами. А если ваши попутчики едут с детьми - то бой можно сразу сливать, так как детское питание, упаковки от чипсов, бутылки со всевозможными газировками и прочее будут везде, включая вашу суверенную полку. Есть придется украдкой, с краешка и, возможно, даже на весу.

Свистать всех навер

Вы молоды и здоровы? Вам достался счастливый билет на нижнюю полку? Тогда приготовьтесь! В девяти случаях из десяти вас ждет эта старая как мир традиция, потому что с вами практически наверняка будет ехать либо старпер, либо дама необъятных размеров, которые купили билет на верхнюю полку и которые буквально с ходу в добровольно-принудительной форме попросят вас поменяться с ними местами, мотивируя просьбу железным аргументом, что взобраться наверх они не смогут.

Если не хотите обращать на себя внимание всего вагона и наживать смертельного врага до конца поездки, лучше смириться с неизбежностью и послушно карабкаться наверх. Впрочем, если вы наглый и артистичный, то можно закосить под инвалида, переведя стрелку на другого лоха. А еще лучше договориться, что залезать на верхнюю полку вы будете только на время сна, а по факту сидеть будете на своей полке внизу, иначе есть немаленький шанс, что бабка/дедка/тетка на радостях приведет свою тушку в горизонтальное положение на все время поездки, и вам придется тулиться на краю своей полки без возможности даже опереться о стенку.

По ногам как по бульвару

Если вы длиннее 180 см и лежите на верхней полке, приготовьтесь, что спать вам не дадут постоянно снующие туда-сюда пассажиры, которые специально будут чиркать по вашим ногам своими ушами.

Даже если вы их высунули на сантиметр дальше полки - все равно они их найдут, чиркнут и вас разбудят. Популярная контрмера - вонючие носки.

Провожатые

Провожатые - добрая традиция, согласно которой помимо непосредственного пассажира в вагон вламывается толпа провожающих, отчего вагон во время посадки превращается в консервную банку, набитую селедкой.

Присесть провожатым, как правило, негде, поэтому они плюхаются на все окрестные места, даже если там уже находятся ваши ноги. Перед отправлением провожающих выгоняют на мороз ссаными тряпками, но эффект уже достигнут - вас разбудили.

Нежданчики

Нежданчики бывают двух видов и, как правило, связаны с "нелегалами" или "полулегалами". В первом случае вы заходите в свое купе и внезапно обнаруживаете, что на вашем месте уже расположилось какое-то мурло. Вы, естественно, в шоке начинаете проверять билет - не ошиблись ли? Нет, не ошиблись. Просто ушлые проводники подсаживают на пустующие места нелегальных пассажиров, которым выходить на следующей станции после вашей.

Если нелегал адекватный (что бывает редко), он все объясняет и вежливо просит потерпеть его полчасика/часик. Но обычно попадается бычье, которое начинает качать права и вести себя на вашем месте по-хозяйски. Слово за слово, ну а дальше все зависит от вашего количества или физических возможностей. Либо вы бежите жаловаться начальнику поезда, либо нелегал вываливается в тамбур своими силами. В любом случае настроение от путешествия уже портится на корню.

Во втором случае (частенько посреди ночи) в вагон внезапно вваливается толпа каких-то пыхтящих граждан с баулами, которые сначала долго провожаются, общаясь крикливым шепотом, а потом оставшийся пассажир (обычно толстущая тетка), приземляется вам на ноги, и говорит - "Я тут посижу до следующей станции, пока мое место не освободится?" Можно ничего не отвечать. Она все равно просидит на ваших ногах следующие полчаса/час. Смиритесь.

Перекур перед сном

Если вы мужчина и джентльмен, если вы едете в купе с дамами, то вечером перед отбоем вам придется выйти покурить минут на 10. Даже если вы не курите. Если забудете, что нужно выйти - вас скромно попросят. Но лучше до этого не доводить - получите +5 к карме и уважению.

Да-да, девочки стесняются переодеваться при мужиках. А вы не знали? По утрам же дамы, как правило, успевают переодеться, пока вы отлучились в сортир, поэтому не парьтесь.

Сигаретные мучения

Они пока еще не успели стать традицией, поскольку запрет на курение в поездах введен недавно, но все впереди. Запрет сей поделил всех курильщиков в поезде на законопослушных, партизан и хитросделанных. Первые терпеливо ждут крупных станций со стоянками по 15-30 минут, на которых выпускают покурить на платформу (а эти станции бывают раз в 2-4 часа, отчего прокуренный анон мучается и мается).

Вторые забиваются в укромный и хорошо проветриваемый уголок (в сортир с открываемым окном или между вагонами) и дымят там. Кадры понаглее и порисковее могут это делать и в обычном тамбуре, но сие чревато. А считающие себя умными пускают табак по ноздре, сосут снюс или прибегают к другим недымящим способам потребления вещества.

Борьба с матрасом

Матрас в поезде - это живое существо. В отсутствие промежуточного хозяина он спит, свернувшись калачиком на верхней полке. При попытке его приручить, начинает показывать нрав и ретивость, постоянно стремясь куда-то уползти. Причем вместе с паразитирующим на нем человеком. Поэтому его необходимо регулярно поправлять, возвращая на место.

Вообще- то чуть выше полки - как раз на уровне матраса - на перегородке имеются крючки, за которые матрас, оборудованный тесемочными петлями, теоретически можно закрепить. Но кто-нибудь видел эти петли? В современных купейных вагонах ТВЗ найдено радикальное решение: матрацы отсутствуют, на нижних полках-диванах их роль выполняет задняя сторона спинки, а на верхних - мягкая часть полки. Простыни застелены заранее, поскольку постель уже входит в стоимость билета.

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