Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых труднопроизносимых слов в русском языке.

"Тот, кто полагает, что "освоил" этот язык, который принадлежит к совершенно другой языковой семье и отличается совершенно иной артикуляцией, может попробовать себя в произнесении длинных слов", - отметили в статье, передает Day.Az.

В списке оказались слова, в которых от 19 до 32 букв. Все они вызывают определенные трудности при прочтении иностранцами.

Так, в рейтинг вошли: рентгеноэлектрокардиографический, частнопредпринимательский, субстанционализирующийся, человеконенавистничество, переосвидетельствоваться, сельскохозяйственно-машиностроительный, высокопревосходительство и достопримечательность.

В издании отметили, что последним чаще всего приходится пользоваться туристам при посещении России.

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