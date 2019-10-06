Закончилась очередная неделя - и для фанатов кино и сериалов она запомнилась, в первую очередь, множеством новых трейлеров и премьерой "Джокера" на российских экранах. Пока интернет бушует и требует дать Фениксу "Оскар", кратко напомним о самом интересном, передает Day.Az со ссылкой на lifehacker.ru.

Вышел тизер 4 сезона "Очень странных дел"

Netflix опубликовал первый тизер к четвёртому сезону "Очень странных дел". Он намекает на смену места действия и возвращение важного персонажа, и фанаты уже начали строить догадки о том, что ждёт героев дальше.

"Джокер" наконец в прокате. Зрители и критики в восторге

Долгожданная премьера "Джокера" с Хоакином Фениксом состоялась. Для всех сомневающихся: да, идти стоит. Да, даже если вы не любите комиксы.

Вышел первый трейлер "Хищных птиц" с Марго Робби

Пока Джокер купается в лучах славы, Харли Квинн не остаётся без внимания. На этой неделе вышел долгожданный трейлер фильма "Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн". Картинка, хоть и не является прямым сиквелом "Отряда самоубийц", продолжит историю Харли - которая, судя по трейлеру, стала ещё безумнее.

Вышел полноценный трейлер сериала "Тёмные начала" с Джеймсом МакЭвоем

HBO опубликовал трейлер своего следующего масштабного фэнтези, которое придёт на смену "Игре престолов" уже в ноябре. Действие сериала происходит в мире, где души людей существуют отдельно от тела в форме деймонов - разумных животных. В главных ролях - Дафни Кин, известная по главной роли в фильме "Логан", и Джеймс МакЭвой.

Вышел полноценный трейлер финального сезона "Сверхъестественного"

Трейлер 15 сезона собрал в себе самые яркие сцены за 15 лет выхода сериала - всё это под Knockin' on Heaven's Door. За намёками на события грядущего финального сезона советуем посмотреть предыдущий трейлер, в то время как новый ролик - две минуты чистой ностальгии для фанатов.

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