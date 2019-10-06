Занесена в Книгу рекордов Гиннесса как "самое глубокое вторжение человека в земную кору". Когда в мае 1970 года у озера с труднопроизносимым названием Вильгискоддеоайвинъярви начиналось бурение, предполагалось, что скважина достигнет глубины в 15 километров. Но из-за высоких (до 230°С) температур работу пришлось свернуть. На данный момент Кольская скважина законсервирована.

BD-04A (Катар, 12 289 м)

7 лет назад на нефтяном месторождении Al-Shaheen в Катаре была пробурена геологоразведочная скважина BD-04A. Примечательно, что буровая платформа компании Maersk смогла достигнуть отметки в 12 километров в рекордные 36 дней!

OP-11 (Россия, 12 345 м)

Январь 2011 года ознаменовался сообщением от компании Exxon Neftegas, что бурение самой длинной скважины с большим отходом от вертикали близко к завершению. ОР-11, расположенная на месторождении "Одопту", также поставила рекорд по протяженности горизонтального ствола - 11,475 метров. Проходчики смогли завершить работу всего за 60 дней.

