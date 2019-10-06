Давайте будем честны сами с собой хотя бы в таких мелочных вопросах, как освоение космоса. Мы не знаем о нем практически ничего - и это правда. Все проведенные исследования касаются лишь крошечной доли того, что на самом деле может происходить, причем даже не в далекой-далекой галактике, а прямо на пороге Солнечной системы, передает Day.Az со ссылкой на dnpmag.com.

В качестве примеров удивительного, пугающего бесконечностью окружающего (нашу планету) мира мы собрали несколько самых странных вещей, найденных учеными на данный момент.

Планета из ада

Ее имя, на данный момент - Gliese581C Forest04Gliese 581. Ее солнце меньше нашего в два раза. И ближе к планете в четыре. Уникальная ситуация привела к тому, что наша потенциальная новая родина (а это действительно так, из-за близости 581 к Земле) сохраняет ужасное равновесие в пространстве. Одна сторона постоянно повернута к звезде: здесь поверхность буквально кипит.

Зато на другой царит вечный арктический холод. Но, гипотетически, посреди этих крайностей существует пригодный к обитанию пояс, куда и собираются снарядить экспедицию бесчеловечные ученые. Наука требует жертв, что уж.

Космическая клубника с ромом

В последние несколько лет внимание многих астрономов Земли было сосредоточено на космическом облаке неподалеку от центра Млечного пути. Если Бог действительно существует, то в чувстве юмора ему не отказать: это образование пахнет клубникой и имеет вкус рома.

Sagittarius B2 состоит из водорода, этилового спирта, формальдегида, муравьиной кислоты и этиленгликоля - появление данных об этом и дало астрономам основание к столь смелому предположению о вкусовых и обонятельных особенностях облака.

Планета кипящего льда

В той же системе, вертится и еще одна сумасшедшая планетка. Gliese 436 b похоже на Hoth из "Звездных войн" с одним небольшим исключением: она постоянно объята пламенем.

Но молекулы воды не могут испаряться даже в такой чудовищной температуре, поскольку сила тяжести здесь настолько велика, что постоянно притягивает молекулы воды к центру планеты. Все вместе выглядит настоящим сумасшествием.

Вся вода вселенной

Всего в двенадцати миллиардах световых лет от нас находится самый огромный водный резервуар во вселенной. По крайней мере, в изведанной ее части.

Самое интересное, что этот супер-водоем расположен прямо в центре черной дыры, которая, в свою очередь, является "глазом бури" квазара. Здесь содержится в 140000000000000 больше воды, чем во всех океанах земли. Мечта серфера!

Алмазная планета

Это больше похоже на утку из еженедельного утреннего шоу: астрономы нашли планету, состоящую из алмазов! Но такая планета существует на самом деле: Cancri 55 e на одну треть покрыта настоящими алмазами.

Содержание графита в ее почве настолько высоко, что, по подсчетам ученых, в ближайшие три сотни лет она полностью трансформируется в один огромный драгоценный камень.

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