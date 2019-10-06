Сверхмассивная черная дыра Стрелец А*, обитающая в центре Млечного Пути, пробуждалась 3,5 миллиона лет назад.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal, передает Day.Az.

По мнению австралийских ученых, след раскаленной плазмы, который породила упомянутая черная дыра, можно увидеть с расстояния в 200 тысяч световых лет. Все эти новые факты могут изменить для науки традиционные представления о поведении Млечного Пути. В частности, ученые отмечают, что наша Галактика все время считалась неактивной и спокойной, что теперь, по сути, опровергнуто.

Речь идет о черной дыре Стрелец А* (Sgr A*), которая находится между двумя галактиками-спутниками Млечного Пути Большим и Малым Магеллановыми Облаками. Именно после наблюдения за ними было установлено, что Стрелец А* последний раз пробуждался всего 3,5 миллиона лет назад.

Ранее международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.

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